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البحيرة: توريد أكثر من 316 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحيرة: توريد أكثر من 316 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

توريد القمح بالبحيرة
توريد القمح بالبحيرة
ساندي رضا

تواصل محافظة البحيرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تنفيذ خطة الدولة الشاملة لدعم منظومة توريد القمح المحلي.

وتشهد مواقع التوريد بمختلف مراكز المحافظة انتظامًا كبيرًا في العمل، وسط تنسيق محكم بين الجهات المعنية من مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية، إلى جانب الأجهزة الرقابية والتنفيذية.

وأشارت محافظ البحيرة، أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى صباح اليوم بلغت 316391 طن، تم استلامها عبر 37 مركز تجميع (ما بين صوامع وشون ونقاط استلام موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وذلك من إجمالي مساحة منزروعة بالقمح تُقدّر بنحو 307 ألف فدان.

من جانبه، أكد محمد هِدية مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن كميات القمح الموردة خلال العام الجاري تجاوزت إجمالي ما تم توريده العام الماضي، بأكثر من 72 ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 31.2% حتى الآن ، مما يعكس التزام المزارعين، وثقة الدولة في دعمهم الكامل وضمان حصولهم على حقوقهم.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية اليومية لكافة الشون والصوامع ومواقع الاستلام، للتأكد من الالتزام التام بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، بما يحافظ على جودة المحصول أثناء النقل والتخزين.

كما أكدت على أهمية دعم الفلاح المصري وتوفير كافة سبل الراحة والتيسيرات خلال عمليات التوريد، مع صرف المستحقات المالية بشكل فوري، في ظل حرص الدولة على تعزيز منظومة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي كأولوية قومية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الوطني.

البحيرة محافظ البحيرة توريد محصول القمح

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