ضبط أصحاب 4 محطات وقود لتصرفهم في 68 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وبإشراف حسام المزين، وكيل المديرية، حملاتها المشددة على محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في مركز حوش عيسى، تمكنت حملة تموينية برئاسة مصطفى فريج، مأمور الضبط القضائي بالإدارة العامة للتجارة الداخلية، رفقه محمد عاطف، بالإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط 49 ألف لتر سولار ، تصرف صاحب محطة تموين سيارات فيها، وذلك ببيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 8850 لتر بنزين 80 و 4000 لتر سولار، تصرف فيها صاحب محطة تموين سيارات، ببيعها في السوق السوداء، وضبط 2000 لتر سولار تصرف فيها صاحب محطة تموين سيارات، وذلك ببيعها في السوق السوداء.

وفي مركز دمنهور، تمكنت حملة تموينية مماثلة برئاسة مصطفى فريج، مأمور الضبط القضائي، بالإدارة العامة للتجارة الداخلية، رفقة محمد عاطف، بالإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط 4000 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات غير مرخصة أقدم صاحبها بتجميعها بغير وجه حق، لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.