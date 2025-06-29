تطهير 111 ترعة..سويلم يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظة البحيرة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة حالة الرى بمحافظة البحيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف على مستوى المحافظة، والتنسيق القائم بين وزارتى الرى والزراعة لمتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بأطوال تصل الى حوالى ٢٣٠٠ كيلومتر ، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية بزمام المحافظة ضمن مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، ومتابعة موقف النقاط الساخنة بنطاق المحافظة وما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين حالة الرى بها .

وتم عرض موقف المرحلة الثانية من خطة التطهيرات بإدارة ري غرب البحيرة والتي تتضمن تطهير ١١١ ترعة بأطوال تصل الى ٦٠٥ كيلومتر، حيث وجه الدكتور سويلم بإنهاء أعمال التطهيرات طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر بحد أقصى يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٥، والتشديد على متابعة إدارة الرى لأعمال التطهيرات الجارى تنفيذها بمعرفة المقاولين لضمان نهوها بكفاءة وفى المواعيد المقررة .

كما تم عرض موقف أعمال تطهيرات الترع التي يتم تنفيذها ذاتياً بمعرفة إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية وهى ترعة ابتوك بزمام هندسة شبراخيت وترعة الانطلاق وفرع ٣ الرواد بزمام هندسة جنوب التحرير، وأيضاً أعمال صيانة البوابات على ترعة الانطلاق بزمام هندسة ري جنوب التحرير بمعرفة إدارة الصيانة الوقائية لتمكين إدارة الري من تطبيق مناوبات الرى على الترعة، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو الاعمال طبقا للبرامج الزمنية المقررة.

و أكد الدكتور سويلم على استمرار جاهزية المنظومة المائية بمحافظة البحيرة لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، واستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه لمتابعة تطهير المساقى الخصوصية، وتفعيل دور الروابط فى التعاون مع الوزارة فى إدارة المياه، وقيام إدارة الرى بالبحيرة بمتابعة استخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين القائمين بالرى بإستخدام الرى بالغمر بهذه الأراضى، مع استمرار متابعة أعمال صيانة البوابات والإلتزام بالمناوبات، والمتابعة المستمرة للمناسيب بشبكة الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المنتفعين، والتنسيق مع جميع الجهات بخصوص الأعمال الجاري تنفيذها على ترعة المحمودية لضمان كفاية التصرفات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات .