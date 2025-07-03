‏إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي ( القاهرة ـ الإسكندرية)، بالكيلو 122 اتجاه الإسكندرية بنطاق محافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي ( القاهرة ـ الإسكندرية)، بالكيلو 122 باتجاه الإسكندرية وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.



والمصابين هم كل من:" زين أحمد جابر، 5 سنوات، هدي ممدوح محمد، 35 عاما، نورهان حماد حسن سليمان ، 17 عاما، صفاء عبد الوهاب محمد، 57 عاما، مقيمين بمحافظة القاهرة".



وكما أسفر الحادث عن إصابة كلا من:" سلمي سيد أحمد، 23 عاما، سارة سيد محمد، 33 عاما، محمد عمر سعد الدين، 11عاما، مقيمين بالتجمع"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بمستشفى وادي النطرون التخصصي.



حرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.