قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو فوري وفيزا وإنستاباي
بلجان مختلفة.. 3 إصابات خلال امتحاني كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة بـ قنا
الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إذا أعترض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم سيعيده لمجلس النواب .. ويحق لـ "السيسي" التقدم بتشريع جديد لحل الأزمة
الأمم المتحدة: كل ساعة تُقتل امرأة أو فتاة في غزة منذ اندلاع الحرب
مفيش زيادة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
لماذا صيام تاسوعاء قبل يوم عاشوراء وعلاقته باليهود؟ لـ3 أمور و9 فضائل
المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية
Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno 14 Pro بمعالج Dimensity 8450 الجديد
كنا بنهزر.. القبض على المتهم بركل فتاة بالشارع في الإسكندرية
3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم
صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور
مستشفيات غزة تستقبل 118 شهيدا و581 إصابة خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

‏إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي ( القاهرة ـ الإسكندرية)، بالكيلو 122 اتجاه الإسكندرية  بنطاق محافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي ( القاهرة ـ الإسكندرية)، بالكيلو 122 باتجاه الإسكندرية وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.


والمصابين هم كل من:" زين أحمد جابر، 5 سنوات، هدي ممدوح محمد، 35 عاما، نورهان حماد حسن سليمان ، 17 عاما، صفاء عبد الوهاب محمد، 57 عاما، مقيمين بمحافظة القاهرة".


وكما أسفر الحادث عن إصابة كلا من:"  سلمي سيد أحمد،  23 عاما، سارة سيد محمد، 33 عاما، محمد عمر سعد الدين، 11عاما، مقيمين بالتجمع"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بمستشفى وادي النطرون التخصصي.


حرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة محافظ البحيرة حادث تصادم بالبحيرة حادث تصادم سيارتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني

زيلينسكي: وقعنا اتفاقيات مع شركات أمريكية للإنتاج المشترك للمسيرات

إيران

وزير الخارجية الإيراني: طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي

أرشيفية

فرانشيسكا: إبادة جماعية في قطاع غزة ويجب حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

بالصور

أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

طلاق ام خالد
طلاق ام خالد
طلاق ام خالد

كيكة يوم الإجازة بكوب دقيق.. اقتصادية وهشة بدون فرن

كيكة الطاسة
كيكة الطاسة
كيكة الطاسة

صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور

النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان

ندوة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان لأعضاء مركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد