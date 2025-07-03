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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

أسعار البنزين اليوم
أسعار البنزين اليوم
خدمات صدى البلد

تتزايد عمليات البحث عبر الإنترنت عن أسعار البنزين في مصر، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي عادة ما يشهد تحركات مؤثرة في سوق الوقود المحلي. ويأتي يوم الخميس 3 يوليو 2025 وسط حالة ترقب شعبية واهتمام إعلامي واسع لما ستقرره الحكومة خلال الاجتماع المقبل، خصوصًا مع استمرار الأزمة الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.

ويستعرض صدى البلد أسعار البنزين اليوم في مصر، بالإضافة إلى أسعار السولار والمحروقات الأخرى، وتفاصيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم، بجانب الكشف البترولي الأخير في الصحراء الغربية.

قائمة أسعار البنزين اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في مصر

جاءت أسعار البنزين اليوم وفق التسعيرة الحكومية المعتمدة على النحو التالي:

• بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا للتر

• بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر

• بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر

هذه الأسعار سارية في جميع محطات الوقود والمنافذ الرسمية، وتلتزم بها الجهات المعنية بتطبيق قرارات الحكومة، مع متابعة حثيثة من الجهات الرقابية على مستوى الجمهورية لضمان التنفيذ.

أسعار السولار والمحروقات الأخرى في مصر اليوم

بجانب أسعار البنزين، شملت القائمة الرسمية أسعار المنتجات البترولية الأخرى كما يلي:

• السولار: 15.5 جنيهًا للتر

• غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

• طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه

تسهم هذه الأسعار في استقرار تكلفة النقل والإنتاج، وتنعكس بشكل مباشر على الأسعار العامة للسلع والخدمات.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية القادم

وفقًا لتصريحات حكومية رسمية، تم تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى أكتوبر 2025 بدلاً من يوليو، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

وتعقد اللجنة اجتماعها عادة كل ثلاثة أشهر في الشهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر، وتقوم فيه بمراجعة أسعار البنزين والسولار بناءً على معادلة سعرية تشمل:

• متوسط الأسعار العالمية لخام البترول

• تكلفة الإنتاج والنقل الداخلي

• أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار

وقد شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود حتى أكتوبر، بالرغم من التحديات الإقليمية والتوترات في أسواق الطاقة العالمية.

التزام حكومي بعدم رفع أسعار البنزين حتى أكتوبر 2025

وردًا على استفسارات المواطنين بشأن احتمال زيادة أسعار البنزين والمحروقات، أكدت الحكومة عبر تصريحات رسمية أن قرار عدم الزيادة سيظل ساريًا حتى أكتوبر 2025. وأعلن ذلك بوضوح رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، في ظل خطة حكومية لحماية المواطن من تقلبات السوق العالمية، خاصة مع احتمالية تراجع واردات الغاز.

احتياطات استراتيجية لضمان أمن الطاقة في مصر

أوضح الحمصاني أن الحكومة أعدت مسبقًا خطة استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة من البنزين والغاز الطبيعي، من خلال تعاقدات طويلة الأجل وتنوع في مصادر الاستيراد، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي.

كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية: دعم مستمر للإنتاج المحلي

في سياق جهود تعزيز الإنتاج المحلي من البترول، أعلنت شركة عجيبة للبترول عن اكتشاف جديد في حقل "أركاديا ويست" في الصحراء الغربية، بقدرة إنتاجية أولية تصل إلى 2500 برميل يوميًا.

يأتي هذا الكشف في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الطاقوي للدولة.

أهمية الاكتشاف الجديد

• يؤكد الإمكانيات الهيدروكربونية في المنطقة

• يعكس نجاح التعاون المصري الإيطالي عبر شركة "إيني"

• يعزز الربط السريع بالبنية التحتية الحالية

• يدعم الاستكشافات المجاورة في مناطق الامتياز نفسها

ويُتوقع أن يُشكل هذا الاكتشاف نقطة انطلاق لاكتشافات مماثلة في المناطق المحيطة، مما يدعم استقرار أسعار البنزين مستقبلاً عبر زيادة المعروض المحلي.


ما المتوقع لأسعار البنزين في مصر؟

حتى أكتوبر المقبل، تظل أسعار البنزين في مصر ثابتة وفق التسعيرة الحالية، ما يمنح الأسواق والمستهلكين فترة استقرار نسبي. لكن كل الأنظار تتجه نحو اجتماع لجنة التسعير في الربع الأخير من 2025، الذي قد يشهد تغييرات وفق مستجدات السوق العالمي وسعر الصرف.

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