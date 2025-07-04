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انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 4-7-2025 في البنوك
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سعر الدولار في البنوك اليوم 4-7-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 4-7-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
محمد صبيح

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، في استمرار لحركة الانخفاض التي بدأت خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا التراجع وسط حالة من التفاؤل بشأن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة المعروض في الجهاز المصرفي.

أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في ميد بنك نحو 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، وهو من أعلى الأسعار المتاحة بالسوق.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك التنمية الصناعية إلى 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع.

أما في بنك التعمير والإسكان، فقد سجل الدولار 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي (CIB) جاء السعر عند 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل لدى بنك قناة السويس، بنك مصر، والبنك الأهلي المصري.

أقل سعر للدولار في البنوك

جاء أقل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول وQNB الأهلي عند 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع، وهو ما يعكس فروقًا طفيفة بين البنوك في أسعار الصرف.

كما سجل البنك المركزي المصري سعرًا بلغ 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، وهو قريب من متوسط الأسعار المسجل في أغلب البنوك الحكومية والخاصة.

وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، البنك العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك الإسكندرية، استقر الدولار عند مستوى 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

حركة سعر الدولار في الأيام الماضية

يُذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد انخفاضانسبيًا خلال الفترة الماضية بعد موجة من الارتفاعات المتتالية في الشهور السابقة، مدعومًا بتحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يرى مصرفيون أن استمرار استقرار سوق الصرف مرتبط بزيادة التدفقات الدولارية القادمة من قطاعات السياحة، قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما قد يساهم في مزيد من التحسن في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

ويتابع المواطنون والتجار بشكل يومي تحركات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، خاصة في ظل ارتباط الكثير من السلع المستوردة بتغيرات سعر الصرف.

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