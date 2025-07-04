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سعر الدولار في البنوك اليوم 4-7-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 4-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-7-2025؛ على مستوى السوق الرسمية.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك منذ مساء الأربعاء الماضي، نظرا لبدء احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

بموجب قرار البنك المركزي المصري؛ فإن الجهاز المصرفي قد حصل عى 3 أيام إجازة متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المحدد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار في السوق اليوم

هوي سعر الدولار في البنوك المصرية في ختام تعاملات أمس في السوق الرسمية رغم إجازة البنوك بمناسبة احتفالات ذكري ثورة 30 يونيو 2013.

وخلال تعاملات أمس الأربعاء فقد الدولار 11 قرشا من قيمته أمام الجنيه وذلك على مستوي البنوك المصرية.

مركز الجنيه المصري

وارتفع مركز الجنيه المصري خلال الأيام الماضية مقابل الدولار رغم التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و 49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، البركة"

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، نكست، المصرف المتحد، الإسكندرية، سايب،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي .

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية".

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