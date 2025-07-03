سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سجّل الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 3يوليو 2025 ، في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، مع بداية تعاملات الأسبوع المالي. ويأتي ذلك في ظل توازن العرض والطلب على العملة الخضراء، مدعومًا بحالة من الهدوء النسبي في أسواق الصرف العالمية.

وبحسب آخر تحديثات البنوك، استقرت أسعار الدولار في نطاق 48.84 جنيه للشراء، و 48.84 جنيه للبيع، دون تغيّرات جوهرية عن مستويات أمس، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في السوق النقدي المصري.

وفيما يلي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك كبرى في مصر

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 48.84 جنيه

سعر البيع 49.41 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء 48.74 جنيه

سعر البيع 48.84 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء 48.74 جنيه

سعر البيع 84.48 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء 48.74 جنيه

سعر البيع 48.84 جنيه

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء50.31 جنيه

سعر البيع 50.41 جنيه

بنك أبوظبي التجاري

سعر الشراء 49.28 جنيه

سعر البيع 49.38 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء 50.65 جنيه

سعر البيع 50.75 جنيه

بنك أبوظبي الكويتي

سعر الشراء 49.55 جنيه

سعر البيع 49.65 جنيه

بنك البركة

سعر الشراء 49.28 جنيه

سعر البيع 49.38 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء 49.30 جنيه

سعر البيع 49.40 جنيه

ويرى خبراء أن هذا الاستقرار يأتي مدفوعًا بتحسّن نسبي في موارد النقد الأجنبي، خاصة من السياحة والتحويلات، إلى جانب التوقعات الإيجابية بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الثاني من العام.

من ناحية أخرى، يواصل البنك المركزي مراقبة حركة السوق بدقة لضمان استقرار سعر الصرف، ضمن سياسات تستهدف الحد من التضخم وتحقيق التوازن النقدي، خاصة مع اقتراب موعد تقييمات مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري.

ويترقّب المتعاملون ما ستسفر عنه التحركات العالمية في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري، والتي قد تُلقي بظلالها على حركة الدولار أمام العملات الأخرى، بما فيها الجنيه المصري.