استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global في الإمارات خلال شهر يونيو إلى 53.5 مقارنة بـ 53.3 في شهر مايو.

ووفق S&P فإن النمو الهامشي للقراءة أخفى تباينا بين مكونات المؤشر.

وتراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ 45 شهراً، نتيجة تباطؤ الطلب بسبب التوترات الجيوسياسية.

وعلى مستوى التوظيف فقد ارتفعت بشكل متواضع في يونيو -كما سجلت تكاليف المشتريات أبطأ معدل تضخم من ديسمبر كانون الأول 2023.

هذا وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أدنى مستوى في 4 سنوات ويعزى ذلك إلى زيادة طفيفة في الأعمال الجديدة بأدنى معدل في 45 شهراً.