سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 3 يوليو 2025

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، مسجلا انخفاض بقيمة تتراوح بين 50 إلى59 قرشا.

ونستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 3 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميد بنك لنحو 49.33 جنيه للشراء و49.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(قناة السويس، فيصل الإسلامي، القاهرة، الأهلي، مصر، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي) نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنوك(نكست، الأهلي المتحد، الشركة المصرفية الدولية،المصرف العربي،العقاري المصري العربي، الإسكندرية، الكويتي الوطني، أبوظبي الأولي) لنحو 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الكويتي الوطني،اتش اس بي سي"HSBC"، البركة، أبوظبي التجاري، تنمية الصادرات) نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنوك(قطر الوطني، كريدي أجريكول) نحو 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 49.28 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

49.43 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

49.34 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

49.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الخميس

50.31 جنيه.