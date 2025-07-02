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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يواصل انخفاضه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

استمر انخفاض أسعار العملات الأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدولار تراجعا بقيمة 59 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، لينخفض دون الـ 50 جنيها بعد موجات ارتفاعات،بدأت مع شن إسرائيل هجمات علي إيران فجر 13 يونيو 2025، والتي استمرت نحو 12 يوما انتهت بإعلان الرئيس الأمريكي اتفاقية لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. 

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر،  خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.


سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 49.31 جنيه.
سعر البيع:49.41 جنيه.
وسجل سعر الدولار الاسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 32.26 جنيه.
سعر البيع: 32.52 جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري اليوم:
 سعر الشراء: 36.10 جنيه.
سعر البيع: 36.24 جنيه.
 

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الأربعاء
بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 57.92 جنيه.
سعر البيع: 58.34 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 66.96 جنيه.
سعر البيع: 67.94 جنيه. 
بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:
 سعر الشراء: 62.11 جنيه.
سعر البيع: 62.51 جنيه.
 

أسعار العملات الآسيوية في مصر  اليوم الأربعاء 

سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 6.87 جنيه.
سعر البيع: 6.89 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني  أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 34.18 جنيه.
سعر البيع: 34.47 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية اليورو الجنيه الإسترليني العملات الآسيوية سعر الدولار سعر صرف الدولار

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