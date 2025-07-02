سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 2 يوليو 2025

استقرت اسعار الدولار اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 عقب تراجعها ختام تعاملات أمس بجميع البنوك في مصر.

أسعار الدولار اليوم



يسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست

49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار بنك تنمية الصادرات

49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع



سجل سعر الدولار بنك التعمير والاسكان

49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع



سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد

49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع .

سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك قناة السويس

49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري



49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك القاهرة

49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك البركة

49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع .



سعر الدولار في البنوك



سعر الدولار في المصرف العربي

49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية

49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع



سعر الدولار في العقاري المصري العربي

49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.