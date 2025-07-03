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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم
قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في محلات الصاغة بمختلف المحافظات، في ظل استمرار حالة الترقب والطلب المتزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق العالمية. 

ويأتي هذا الارتفاع استكمالًا لصعود سعر الذهب الذي بدأ منذ يومين، حيث حقق الجنيه الذهب قفزة قوية بلغت 680 جنيهًا خلال نحو 48 ساعة فقط.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 37,360 جنيهًا للبيع و37,200 جنيهًا للشراء، مسجلاً زيادة كبيرة مقارنة بسعره قبل يومين، مما يعكس حالة من التفاؤل والاستثمار المكثف في الذهب مع تزايد المخاوف الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة (بدون مصنعية)

عيار 24 سجل سعر البيع 5337 جنيه وسعر الشراء 5314 جنيه

عيار 22 سجل سعر البيع 4892 جنيه وسعر الشراء 4871 جنيه

عيار 21 سجل سعر البيع 4670 جنيه وسعر الشراء 4650 جنيه

عيار 18 سجل سعر البيع 4003 جنيه وسعر الشراء 3986 جنيه

عيار 14 سجل سعر البيع 3113 جنيه وسعر الشراء 3100 جنيه

عيار 12 سجل سعر البيع 2669 جنيه وسعر الشراء 2657 جنيه

سعر الأونصة بلغ 166,004 جنيه للبيع و165,293 جنيه للشراء

سعر الأونصة بالدولار وصل إلى 3358.60 دولار

أسباب ارتفاع الذهب المستمر

تأتي قفزة أسعار الذهب في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تعيشها الأسواق المالية بسبب المخاوف من التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

هذه العوامل تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم.

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

يرى خبراء المعادن الثمينة أن الذهب قد يستمر في مسيرة الارتفاع خلال الأيام القادمة مع تزايد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة، خاصة في ظل حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي التي تشهدها عدة دول كبرى.

ويتوقع المحللون أن يشهد الجنيه الذهب وباقي الأعيرة مستويات جديدة من الأسعار مع تزايد الإقبال عليه، خاصة مع استمرار تذبذب الأسواق العالمية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وللمستثمرين، يعد الذهب اليوم فرصة ذهبية لتعزيز محافظهم الاستثمارية في ظل ارتفاع الأسعار، بينما على المستهلكين الراغبين في شراء الذهب سواء للمناسبات أو الادخار، فإن الأسعار الحالية تعكس زيادة ملموسة مقارنة بالفترات الماضية.

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