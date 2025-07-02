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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا على خلفية استمرار صعود الأوقية عالميًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن. 

وتزامن هذا الارتفاع مع تحركات المستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتوترة عالميًا.

الجنيه الذهب يسجل قفزة جديدة

سجل الجنيه الذهب اليوم قفزة جديدة ليصل سعره إلى 37200 جنيه للبيع مقارنةً بـ36680 جنيه في تداولات قبل ساعات ، بزيادة قدرها 520 جنيهًا. ويعكس هذا الارتفاع الإقبال القوي من المستثمرين على الذهب كأداة للتحوط.

أسعار الذهب اليوم في السوق 

وجاءت أسعار الذهب اليوم في الأسواق على النحو التالي:

سعر  الذهب اليوم عيار 24: سجل 5314.25 جنيهًا للبيع و5285.75 جنيهًا للشراء

سعر  الذهب اليوم عيار 22: سجل 4871.5 جنيهًا للبيع و4845.25 جنيهًا للشراء

سعر  الذهب اليوم  عيار 21: سجل 4650 جنيهًا للبيع و4625 جنيهًا للشراء

سعر  الذهب اليوم  عيار 18: سجل 3985.75 جنيهًا للبيع و3964.25 جنيهًا للشراء

سعر  الذهب اليوم  عيار 14: سجل 3100 جنيه للبيع و3083.25 جنيهًا للشراء

سعر  الذهب اليوم  عيار 12: سجل 2657.25 جنيهًا للبيع و2642.75 جنيهًا للشراء

سعر  الذ هب اليوم  عيار 9: سجل 1992.75 جنيهًا للبيع و1982.25 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب :

سجل سعر  الجنيه الذهب اليوم  37200 جنيهًا للبيع و37000 جنيهًا للشراء.

الأوقية تواصل الصعود عالميًا

على المستوى العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 3344.07 دولار للبيع و3343.78 دولار للشراء، مستفيدًا من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط ترقب تطورات المشهد التجاري الدولي.

توقعات أسعار الذهب  

يرى محللون في قطاع الذهب أن استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى، إلى جانب ترقب فرض رسوم جمركية إضافية، يرفع من وتيرة الإقبال على الذهب، مما يسهم في صعود أسعاره محليًا وعالميًا.

توقعات بمزيد من المكاسب

يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب مكاسبه في ظل استمرار حالة القلق وعدم اليقين بالأسواق العالمية، وهو ما قد يدفع أسعار الجنيه الذهب وباقي الأعيرة إلى تسجيل مستويات جديدة خلال الأيام المقبلة.

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