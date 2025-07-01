قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مينفعش .. لميس الحديدى : ارحموا شيرين وأنغام
ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
اقتراح جديد يدفع الاحتلال الإسرائيلي وحماس نحو طاولة المفاوضات
لجنة الإسكان بالنواب: من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا
ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى.. أنغام: الظلم المرة دي غير محتمل
أنغام تبكي على الهواء بعد أزمتها الصحية: شيرين حصلها مشكلة في حفلة أنا مالي
سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
الأهلي يغادر الي اسبانيا منتصف يوليو لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد
مفاجأة الطقس| أمطار صيفية لم تشهدها مصر منذ 30 عامًا.. ما الأسباب؟
قبطان يرد على شائعات الموجات المدفونة تحت البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الملاذ الآمن: الجنيه الفضة يحل محل الذهب بالأسواق المصرية هدايا مع ارتفاع الأسعار

الفضة
الفضة
ولاء عبد الكربم

كشف مركز «الملاذ الآمن» عن تحول ملحوظ في أنماط الهدايا والاستثمار بالسوق المصري في الآونة الأخيرة، حيث بدأ الجنيه الفضة يكتسب شعبية متزايدة كبديل جذاب للذهب، في مناسبات الهدايا والاحتفالات الاجتماعية، خاصة في ظل الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب، وأدى تجاوز سعر الجنيه الذهب حاجز 37 ألف جنيه في السوق المحلية، إلى عزوف شرائح واسعة من المستهلكين عنه، والبحث عن بدائل أكثر مناسبة للقدرة الشرائية، وهو ما فتح الباب أمام صعود لافت للجنيه الفضة.
 

ارتفاع سعر الجنيه الذهب يعيد رسم أولويات المستهلكين


مع استمرار الضغوط التضخمية عالميًا ومحليًا، وصل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) إلى مستويات غير مسبوقة، مما جعله خارج متناول العديد من الأفراد الراغبين في تقديمه كهدايا في مناسبات مثل الخطوبة أو النجاح أو السبوع. 
وأفاد عدد من تجار الذهب بأن المستهلكين باتوا يبحثون عن بدائل "قَيّمة في معناها، واقتصادية في تكلفتها"، وهو ما وفرته الفضة عمومًا، و"الجنيه الفضة" على وجه الخصوص.
 

الفضة تعود للمشهد.. والجنيه الفضة يتصدر الهدايا


شهدت مبيعات الجنيه الفضة قفزة كبيرة خلال النصف الأول من 2025، مدعومة بتراجع أسعار الفضة مقارنة بالذهب، إلى جانب جاذبية التصميمات الجديدة وارتباطه الرمزي بالتراث المصري.
سعر الجنيه الفضة عيار 925 يسجل حاليًا نحو 650 جنيهًا، وهو ما يجعله في متناول فئات واسعة من المواطنين، بخلاف الجنيه الذهب الذي ارتفع سعره بأكثر من 300% خلال عامين.


وجه تجاري جديد يدعمه السوق


وبحسب تجار في القاهرة والإسكندرية، فإن الطلب على الجنيه الفضة لم يعد مقتصرًا على الأفراد فقط، بل امتد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي باتت تفضله كهدايا تذكارية لموظفيها وعملائها في نهاية العام أو خلال المناسبات.
كما لجأت العديد من الأسر إلى إدراجه ضمن "شبكة الخطوبة" الرمزية، في ظل ضغوط اقتصادية دفعت الكثيرين لإعادة تقييم أولويات الإنفاق على الذهب.
حيث بدأت بوادر التغيير في الظهور منذ العام الماضي عندما أطلقت بعض الصفحات المحلية على فيسبوك مبادرات شعبية تشجع على استبدال الفضة بالذهب تحت شعارات مثل "الذهب مش دليل المحبة" و"الفضة بركة" و"مش لازم دهب علشان تتجوز".
 

قيمة معنوية بسعر في المتناول


وأفاد مركز «الملاذ الآمن» أن المستهلكين يسألون اليوم عن الجنيه الفضة بنفس إلحاحهم سابقًا على الجنيه الذهب.
وأشار إلى أن بعض المصانع بدأت بالفعل في إنتاج إصدارات خاصة من الجنيه الفضة تحمل رموزًا وطنية أو تصاميم مميزة لمناسبات مثل "عيد الأم" و"حفلات التخرج"، ما يعزز من الإقبال عليه.


توقعات باستمرار الطلب المرتفع


يتوقع خبراء السوق أن يستمر هذا التوجه خلال النصف الثاني من العام، خاصةً إذا استمرت أسعار الذهب في مسارها التصاعدي، كما تشير مؤشرات السوق إلى أن الجنيه الفضة قد يتحول من مجرد "بديل مؤقت" إلى منتج رئيسي في سوق الهدايا المصرية، مستفيدًا من الجمع بين القيمة الرمزية والتكلفة المعقولة.


في ظل ارتفاع أسعار الجنيه الذهب وتزايد الضغوط المعيشية، يظهر الجنيه الفضة كبديل ذكي واقتصادي، يحمل في جوهره نفس الدلالة الاجتماعية والرمزية، ولكن بسعر يناسب إمكانيات شرائح واسعة من المجتمع المصري.


أثير ارتفاع أسعار الذهب على اتجاهات الهدايا


لقد أثر الارتفاع المستمر في أسعار الذهب بشكل مباشر على عادات الهدايا لدى الأفراد والشركات في مصر، ففي السابق، كان الذهب هو الخيار الأول للهدايا في المناسبات الاجتماعية المختلفة مثل الزواج، أعياد الميلاد، والتخرج، وكذلك في هدايا الشركات التقديرية، ومع تجاوز أسعار الذهب لمستويات قياسية، أصبح الكثيرون يبحثون عن بدائل اقتصادية وذات قيمة.


هذا البحث عن البدائل هو ما دفع الجنيه الفضي ليحتل مكانة بارزة، فبدلاً من التخلي عن تقليد تقديم الهدايا الثمينة، تحول الأفراد والشركات إلى الفضة التي تقدم حلاً وسطاً يجمع بين القيمة المادية والرمزية، هذا التحول لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الشركات التي تسعى لتقديم هدايا تقديرية لموظفيها أو شركائها دون تكبد نفقات باهظة.


أسباب تفضيل الجنيه الفضي كهدايا واستثمار


تتعدد الأسباب التي دفعت الأفراد والشركات إلى تفضيل الجنيه الفضي كهدايا وكشكل من أشكال الاستثمار، ومن أبرزها:
القدرة على تحمل التكاليف: حيث يعد الجنيه الفضي بديلًا اقتصاديًا للذهب، مما يتيح للأفراد والشركات تقديم هدايا ذات قيمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.


القيمة الاستثمارية: على الرغم من أن الفضة أقل قيمة من الذهب، إلا أنها لا تزال تعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار وتحتفظ بقيمتها على المدى الطويل، خاصة في أوقات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد أظهرت بعض التقارير أن الفضة يمكن أن تحقق مكاسب أعلى من الذهب في بعض الأحيان.


المرونة والتنوع: تتوفر سبائك الفضة بأشكال وتصاميم متنوعة، مما يتيح خيارات أوسع للهدايا الشخصية والتجارية، الجنيه الفضة، على وجه الخصوص، يحمل قيمة تاريخية وتراثية، مما يجعله هدية مميزة.
الطلب المتزايد: يشهد سوق الفضة في مصر طلباً متزايداً، مما يعكس الوعي المتنامي بقيمتها كبديل للذهب، وقد أشار تقرير لمركز الملاذ الآمن، صادر في أبريل 2025 إلى ارتفاع أسعار الفضة في مصر بنسبة 4.3% خلال أسبوع واحد، مدفوعاً بالطلب المتزايد.
سهولة التداول: يمكن تداول الفضة بسهولة في السوق المصري، مما يضيف إلى جاذبيتها كاستثمار.


يُعد تزايد الإقبال على الجنيه الفضي في السوق المصري ظاهرة طبيعية تعكس التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب، لقد أثبتت الفضة، وخاصة الجنيه الفضي، أنها بديلًا عمليًا وقيمة استثمارية، تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء في تقديم الهدايا والاستثمار.

الفضة الجنيه الفضة أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب

ترشيحاتنا

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

الهضيبي: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويضع النواب أمام الشعب

سماعات الغش

بسبب تطور التكنولوجيا.. بسمة وهبة: الغش في امتحانات الثانوية العامة أصبح ظاهرة مخيفة

أمطار رعدية

منخفض جوي نادر وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

بالصور

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل أكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة

المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر

زجاجات المياه البلاستيكية تضعف عظامك.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لمادة BPA

ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

المزيد