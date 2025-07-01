عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، تراجعا ملحوظا خلال التعاملات، بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر في الفترة الماضية، بالتوازي مع القفزات العالمية في سعر الأونصة.

ويعيد هذا الانخفاض الزخم إلى حركة السوق المحلية، وسط ترقب من المستثمرين والمواطنين.

انخفاض اسعار الذهب

سجلت محلات الصاغة حالة من النشاط النسبي بعد الانخفاض المفاجئ في الأسعار، حيث حرك التراجع شهية الشراء لدى العديد من المواطنين، خصوصا المقبلين على الزواج، فضلا عن المدخرين الذين يعتبرون الذهب أداة استثمارية موثوقة للتحوط من التضخم وحماية قيمة الأموال.

ويظل الذهب محتفظا بجاذبيته كأداة ادخارية وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث يراه كثيرون ملاذا آمنا في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر تهم العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين، نظرا لكونه ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال.

العوامل المؤثرة على الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بعوامل العرض والطلب، والتغيرات في الأسواق المالية العالمية.

أسعار الذهب الحالية:

عيار 24: 5320 جنيها للبيع – 5297 جنيها للشراء

عيار 22: 4877 جنيها للبيع – 4856 جنيها للشراء

عيار 21: 4655 جنيها للبيع – 4635 جنيها للشراء

عيار 18: 3990 جنيها للبيع – 3973 جنيها للشراء

عيار 14: 3103 جنيها للبيع – 3090 جنيها للشراء

عيار 12: 2660 جنيها للبيع – 2649 جنيها للشراء

الأونصة: 165471 جنيها للبيع – 164760 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 37240 جنيها للبيع – 37080 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار: 3352.36 دولار

الاختلاف في الأسعار: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقا لتكاليف المصنعية.

الجنيه الذهب يحتفظ بجاذبيته الادخارية

رغم التذبذب في الأسعار، يواصل الجنيه الذهب الحفاظ على مكانته كخيار مفضل للادخار، بفضل انخفاض مصنعيته وسهولة تداوله مقارنة بالمشغولات الذهبية، ما يجعله وجهة رئيسية للمستثمرين الصغار والمتوسطين الباحثين عن الأمان المالي.

تنوع الأعيرة يواكب أذواق السوق المصرية

تشهد السوق المصرية تنوعا كبيرا في أعيرة الذهب لتلبية احتياجات مختلفة، منها:

عيار 24: أنقى الأعيرة بنسبة نقاء 99.99% ويستخدم في السبائك والاستثمار

عيار 21: الأكثر انتشارا في المشغولات والجنيهات الذهبية

عيار 18: يناسب الأذواق العصرية في التصميمات الحديثة ويعد خيارا اقتصاديا

لماذا تراجعت أسعار الذهب محليا رغم الارتفاع العالمي؟

يعزى تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية رغم الارتفاع العالمي إلى عدد من العوامل، أبرزها:

انخفاض سعر الأونصة عالميا خلال ساعات التداول الماضية قبل أن تعاود الارتفاع

تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

زيادة المعروض محليا من الذهب مع تراجع مؤقت في الطلب

تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليميا وعالميا

سياسات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة

الذهب عالميا يسجل أعلى مستوى في شهرين

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لتسجل الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى سعر لها خلال الشهرين الماضيين، مدفوعة بتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي. ويدفع هذا التصعيد المستثمرين العالميين إلى الإقبال على الذهب كأداة تحوط آمنة.