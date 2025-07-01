أخبار التوك شو | انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 | التصويت بالخارج 1 و2 أغسطس.. والإعادة منتصف الشهر

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لا يُعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل هو أمانة ومسؤولية وطنية يُسأل عنها كل مواطن، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

11 يوليو.. إعلان كشوف المرشحين رسميًا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي أن نشر الكشوف الأولية للمرشحين سيتم في 11 يوليو الجاري، تمهيدًا لبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.



وزير الخارجية ونظيره القطري يناقشان جهود استئناف وقف إطلاق النار بغزة

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع نظيره القطري هاتفيا جهود استئناف وقف إطلاق النار بغزة.

قام وزير الخارجية ونظيره القطري بمناقشة إطلاق سراح المحتجزين في غزة وضمان تدفق المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق، وأكدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وخفض التصعيد والدفع بالحلول الدبلوماسية.

أكد وزير الخارجية المصري دعم مصر استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وجهود تحقيق الأمن والاستقرار.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.74 جنيه للبيع و 49.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.30 جنيه للبيع، و 58.17 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.023 جنيه للبيع، 68.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.26 جنيه للبيع، 13.23 جنيه للشراء.

عيار 21 يسجل 4585 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5240 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4585 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3930 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36680 جنيها.

استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، 1 يوليو 2025، استمرارًا للارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وذلك في ظل موجة الطقس شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ أيام.

ويسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا خلال الليل والصباح الباكر.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

بحسب الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، فإن نسب الرطوبة المرتفعة ستزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث يتوقع أن يشعر المواطنون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا بـ2 إلى 3 درجات مئوية.

أوضح شاهين أن هذه الظروف قد تؤثر على أنشطة المواطنين خاصة خلال ساعات النهار، داعيًا إلى توخي الحذر وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ترامب: لا ينبغي إجبار الأمريكيين على امتلاك سيارات كهربائية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن “إيلون ماسك كان يعلم أنني أعارض بشدة فرض السيارات الكهربائية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب، أنه لا ينبغي إجبار الأمريكيين على امتلاك سيارات كهربائية، وأن دعم الحكومة لماسك أنقذه من إغلاق مصنعه والعودة إلى جنوب أفريقيا.

ولفت إلى أنه بدون الدعم المالي لماسك لم نكن لنشهد إطلاق صواريخ أو إنتاج سيارات كهربائية، وعلى الحكومة مراجعة حجم الدعم المالي الذي يتم تقديمه لإيلون ماسك.

باكستان: هجمات أمريكا وإسرائيل على إيران تعرض المنطقة لخطر "لا يمكن تصوره"

أدانت باكستان بشدة ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران"، وكذلك "الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية".

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، ونشر عبر قناة القاهرة الإخبارية.

أعرب دار عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات، التي تمثل تصعيدًا خطيرًا للغاية، تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف الوزير الباكستاني أن "الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية قد قوضت بشكل خطير الأعراف الراسخة للسلوك بين الدول، وعرضت المنطقة بأسرها لحرب قد لا تُصدق عواقبها".

وأشاد دار بـ"النهج البناء والعملي" الذي أظهرته طهران، والذي ساعد على تجنب المزيد من تصعيد الصراع.

وجدد التأكيد على أن "جميع الأطراف المعنية يجب أن تشارك بشكل بناء وتحل جميع الخلافات والنزاعات العالقة سلميًا من خلال الحوار والدبلوماسية".



تصعيد واسع في غزة مع توسع العمليات البرية واستمرار استهداف المدنيين

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن المدينة تشهد تصعيدا عسكريا واسع النطاق مع توسيع الجيش الإسرائيلي رقعة عملياته البرية في القطاع، فقد صدرت أوامر بإخلاء مناطق كاملة مثل الصبرة والزيتون والتفاح وبلدة غزة القديمة والمناطق الشرقية، بالإضافة إلى المناطق الشمالية، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف يطال المدنيين بشكل مباشر.

وأضاف أبو كويك خلال رسالة على الهواء أنّ القصف الإسرائيلي لم يتوقف منذ ساعات الليل حتى صباح اليوم، مع استهداف منازل عدة في خان يونس، حيث تم انتشال شهداء وجرحى من وسط المدينة التي شهدت قصفا مدفعيا وغارات جوية عنيفة، كما سجلت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء في عائلة واحدة ببلدة الزوايدة بعد استهداف منزلهم بشكل مباشر.



لأول مرة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدمج ذوي الإعاقة بصريًا وسمعيًا في العملية الانتخابية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات في مصر تعكس تطورًا حقيقيًا في الممارسة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن "الثابت في كل الانتخابات هو وعي الشعب المصري، وقدرته على المشاركة رغم كل التحديات".

وأكد بنداري خلال تصريحات في مؤتمر صحفي أن الهيئة تعمل باستمرار على تهيئة بيئة انتخابية آمنة وشاملة لجميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.