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تصعيد واسع في غزة مع توسع العمليات البرية واستمرار استهداف المدنيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد واسع في غزة مع توسع العمليات البرية واستمرار استهداف المدنيين

غزة
غزة
البهى عمرو

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن المدينة تشهد تصعيدا عسكريا واسع النطاق مع توسيع الجيش الإسرائيلي رقعة عملياته البرية في القطاع، فقد صدرت أوامر بإخلاء مناطق كاملة مثل الصبرة والزيتون والتفاح وبلدة غزة القديمة والمناطق الشرقية، بالإضافة إلى المناطق الشمالية، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف يطال المدنيين بشكل مباشر.

وأضاف أبو كويك خلال رسالة على الهواء أنّ القصف الإسرائيلي لم يتوقف منذ ساعات الليل حتى صباح اليوم، مع استهداف منازل عدة في خان يونس، حيث تم انتشال شهداء وجرحى من وسط المدينة التي شهدت قصفا مدفعيا وغارات جوية عنيفة، كما سجلت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء في عائلة واحدة ببلدة الزوايدة بعد استهداف منزلهم بشكل مباشر.

وأشار أبو كويك إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير المنازل في مناطق التفاح وجباليا، بعد إنذار السكان بإخلائها، في ظل استمرار العمليات العسكرية وسط رفض واضح لما تُروّجه وسائل الإعلام العبرية عن “تجميد” العمليات وانتظار قرار سياسي.

يُذكر أن الأوضاع الميدانية في غزة تشهد تدهورا متزايدا مع استمرار القصف والاشتباكات، ما يؤشر إلى مزيد من التصعيد العسكري، وسط مناشدات دولية لوقف العدوان وحماية المدنيين.

القاهرة الإخبارية الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية

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