استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، 1 يوليو 2025، استمرارًا للارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وذلك في ظل موجة الطقس شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ أيام.

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم نشرة المرأة والمنوعات| كل ما تريد معرفته عن ثقل الساقين.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 يوليو 2025 ممنوع الخروج وقت الذروة.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس

ويسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا خلال الليل والصباح الباكر.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

بحسب الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، فإن نسب الرطوبة المرتفعة ستزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث يتوقع أن يشعر المواطنون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا بـ2 إلى 3 درجات مئوية.

وأوضح شاهين أن هذه الظروف قد تؤثر على أنشطة المواطنين خاصة خلال ساعات النهار، داعيًا إلى توخي الحذر وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

شبورة مائية صباحية تقلل من الرؤية

تشير التوقعات إلى ظهور شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، في الفترة ما بين الرابعة والثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء. وقد تؤدي هذه الشبورة إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي الحذر خاصة لسائقي المركبات.

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الشمالية، وكذلك جنوب سيناء، على فترات متقطعة خلال اليوم. وعلى الرغم من أن هذه الأمطار ليست مؤثرة على النشاط اليومي، إلا أنها تظل مؤشرًا على الاضطراب الجوي الطفيف في بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن الرئيسية، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى:

العظمى 37° – الصغرى 25°

الإسكندرية:

العظمى 31° – الصغرى 22°

مطروح:

العظمى 29° – الصغرى 23°

سوهاج:

العظمى 41° – الصغرى 25°

قنا:

العظمى 42° – الصغرى 26°

أسوان:

العظمى 43° – الصغرى 27°