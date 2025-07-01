لأول مرة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدمج ذوي الإعاقة بصريًا وسمعيًا في العملية الانتخابية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات في مصر تعكس تطورًا حقيقيًا في الممارسة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن "الثابت في كل الانتخابات هو وعي الشعب المصري، وقدرته على المشاركة رغم كل التحديات".

بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية لدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني حزب مصر بلدي: نعمل على قدم وساق لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بعد قليل.. الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

وأكد بنداري خلال تصريحات في مؤتمر صحفي أن الهيئة تعمل باستمرار على تهيئة بيئة انتخابية آمنة وشاملة لجميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

آليات جديدة لمشاركة ذوي الإعاقات البصرية والسمعية

وأشار بنداري إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ستشهد لأول مرة آليات مخصصة لذوي الإعاقة البصرية والسمعية، تتضمن:

لوحات إرشادية واضحة للناخبين

توفير نموذج إرشادي بلغة برايل

استخدام لغة الإشارة لتوضيح خطوات التصويت

تدريب الفرق الانتخابية على كيفية التعامل مع جميع الحالات

إتاحة تطبيق إلكتروني لتحميل النماذج الإرشادية للناخبين.

الهيئة الوطنية للانتخابات: التدريب والمهنية أساس العملية الانتخابية

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي أن الهيئة تُولي اهتمامًا كبيرًا بـالتدريب المسبق لكوادرها على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة ونزاهة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على أن يكون الناخب في قلب عملية التنظيم والاهتمام، بدءًا من التوعية حتى التصويت.