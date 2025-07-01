انتخابات مجلس الشيوخ 2025 | التصويت بالخارج 1 و2 أغسطس.. والإعادة منتصف الشهر

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لا يُعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل هو أمانة ومسؤولية وطنية يُسأل عنها كل مواطن، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

رئيس الوطنية للانتخابات: الإقبال على صناديق الاقتراع ليس مجرد حق بل مسؤولية وأمانة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارا من السبت المقبل وحتى 10 يوليو تصميم تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية تصويت المواطنين في انتخابات الشيوخ

11 يوليو.. إعلان كشوف المرشحين رسميًا

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي أن نشر الكشوف الأولية للمرشحين سيتم في 11 يوليو الجاري، تمهيدًا لبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.

انطلاق الدعاية الانتخابية في 18 يوليو

من المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية رسميًا يوم 18 يوليو، وتستمر حتى موعد الصمت الانتخابي، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة.

موعد التصويت داخل وخارج مصر

في الخارج: الجمعة والسبت، الموافق 1 و2 أغسطس 2025

في الداخل: الأحد والإثنين، الموافق 4 و5 أغسطس 2025

الإعادة (إن وجدت): منتصف أغسطس

وفي حال اللجوء إلى جولة الإعادة، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 15 و16 أغسطس، وفي الداخل يومي 18 و19 أغسطس.