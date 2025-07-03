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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الخميس 3 يوليو 2025 | آخر تحديث

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الخميس 3 يوليو 2025
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الخميس 3 يوليو 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الخميس 3 يوليو 2025 بنهاية تعاملات البنوك، إذ سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

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سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الخميس 3 يوليو 2025

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى مستوى 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.27 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الخميس 3 يوليو 2025

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، سجل نحو 49.28 جنيه للشراء، 49.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الخميس 3 يوليو 2025

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

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