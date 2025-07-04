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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 4-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تداولات اليوم الجمعة الموافق 4-7-2025؛ على مستوى السوق الرسمية.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار اليوم

وجاء آخر تحديث لأكبر سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع .

أعلي سعر دولار في البنوك

ووصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي .

ثاني أعلي سعر دولار اليوم

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية".

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك منذ مساء الأربعاء الماضي، نظرا لبدء احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

بموجب قرار البنك المركزي المصري؛ فإن الجهاز المصرفي قد حصل عى 3 أيام إجازة متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المحدد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار في السوق اليوم

هوي سعر الدولار في البنوك المصرية في ختام تعاملات أمس في السوق الرسمية رغم إجازة البنوك بمناسبة احتفالات ذكري ثورة 30 يونيو 2013.

وخلال تعاملات أمس الأربعاء فقد الدولار 11 قرشا من قيمته أمام الجنيه وذلك على مستوي البنوك المصرية.

مركز الجنيه المصري

وارتفع مركز الجنيه المصري خلال الأيام الماضية مقابل الدولار رغم التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و 49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر دولار

سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، البركة"

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، نكست، المصرف المتحد، الإسكندرية، سايب،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".

دعم المسئولية المجتمعية

وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات. 

وقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.

يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

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