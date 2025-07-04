هل يجوز صيام عاشوراء فقط؟.. رأي الشرع

أكدت دار الإفتاء المصرية، في معرض حديثها عن صيام عاشوراء، أن الشرعُ الشريف قد نَدَبَ المسلمين إلى صيام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر الله المحرم؛ لما في ذلك من الثواب العظيم؛ الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم، وقوله: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» أخرجه مسلم.

صيام عاشوراء

وقالت دار الإفتاء إنه ينبغي للمسلم أن يَغتَنِمَ ثواب صيام عاشوراء؛ فصيامه يكفر ذنوب سَنَةٍ قَبلَه؛ فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «... وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم.

وتابعت: وقد جعل الله صيام عاشوراء زمانًا لقبول التوبة وإجابتها؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لِرَجُلٍ: «‏إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمْ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ» أخرجه الترمذي.

وأوضحت أنه إذا كان في صيام هذا اليوم مشقة؛ لطول اليوم وشدة الحر؛ فإن ثوابه يكون أعظم؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الدارقطني.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا؟

وقال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يستحب لمن أراد أن يصوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، أن يصوم معه يوم تاسوعاء وهو اليوم التاسع من محرم.

واستشهد بقول النبي حين صام عاشوراء (فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع) كما يستحب لمن صام يوم التاسع والعاشر أن يصوم معهما يوما آخر، لأن صيام عاشوراء يستحب فيه أن يصوم يوما قبله ويوما بعده.

وتابع: ومع ذلك يجوز للإنسان أن يصوم عاشوراء فقد يعني لا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده ويحصل بذلك الأجر.