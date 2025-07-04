الحقن بالماء.. طرق غش الفراخ

عند شرائك دجاجة وتلاحظ أنها طرية بشكل مبالغ فيه، أشبه بالإسفنج، وجسمها مملوء بالماء، فعليك الحذر وعدم تجاهل الأمر. تلك الدجاجة ليست كما تبدو، وقد تكون خضعت لعملية غش غذائي تُعرف باسم "تبزيم الدواجن".

وأوضحت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، أن "تبزيم الدواجن" هي حيلة تجارية يلجأ إليها البعض لزيادة وزن الدجاج بشكل وهمي عن طريق حقنها بالماء تحت ضغط، إما أسفل الجلد أو بعد تقطيعها داخل الورك أو الصدر. وبهذا ترتفع الكتلة والوزن، في حين تظل القيمة الغذائية منخفضة، بل وتصبح مضرة بالصحة.

وأضافت أن الماء المستخدم في الحقن ذاته قد لا يكون ملوثًا، لكنه يؤدي إلى تهتك أنسجة الدجاج، مما يعجل بإفساد اللحم ويزيد فرص تلوثه بالميكروبات، خاصة السالمونيلا، نتيجة المحتوى المائي الزائد.

ولضمان بقاء الماء داخل اللحم لأطول فترة ممكنة، تُنقع بعض الدواجن بعد الحقن في مياه مضاف إليها نشا، لسد مسام اللحم وإخفاء آثار الإبرة، مما يُعد غشًا صريحًا يعرض صحة المستهلكين للخطر.

لذلك، توصي الجهات البيطرية بضرورة عدم شراء مثل هذه الدواجن، والإبلاغ فورًا عن أي حالة اشتباه إلى الطب البيطري. كما تؤكد على أهمية الشراء من مصادر موثوقة، كمزارع خاضعة للإشراف البيطري.

وللتأكد من سلامة الدجاجة، يجب مراعاة ما يلي:

أن يكون وزنها متناسبًا مع حجمها.

لون الجلد أبيض نظيف وخالٍ من البقع.

عند الضغط عليها، تكون متماسكة وليست طرية أو مليئة بالسوائل.

عند تقطيع اللحم، لا تظهر سوائل غريبة، ويكون اللون والرائحة طبيعية.



الغش في الأغذية ليس مجرد مخالفة تجارية، بل هو تهديد مباشر لصحة المجتمع. كن يقظًا، واختر غذاءك بعناية.

