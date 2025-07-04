الموقف القانوني حال وفاة عضو قبل بدء انتخابات الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح، اعتبارا من 5 إلى 10 يوليو.



ويتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال وفاة العضو قبل بدء الانتخابات، نستعرضه في سياق التقرير الآتي :

طبقا لنص المادة "21" من قانون ممارسة الحقوق السياسة والانتخابات البرلمانية، فإنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشرة يوما على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .



ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة "17"من هذا القانون وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما المترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة الصفته .



فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر .

جدير بالذكر أن دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عالمي، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة.



على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات لعضوية المجلس وذلك اعتباراً من يوم 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو .



وتتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً بمقار التى حددتها الهيئة، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.



إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو.

آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.