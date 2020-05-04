أفضل تطبيق لفقدان الوزن بطريقة صحية خلال الحظر.. تعرف عليه

يعانى البعض بسبب عدم استطاعتهم الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو الجيم بعد تفشى فيروس كورونا، وتزايد إجراءات الحجر المنزلى والتباعد الاجتماعى، ويجد كثيرون أنفسهم عالقين في المنازل، مع استمرار زيادة أوزانهم.





ويرى عدد كبير من المعتادين على ممارسة الرياضة في صالات الجيم استحالة في ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل، بسبب عدم وجود توجيه يساعد على الالتزام بطريقة صحيحة في ممارسة التمارين، ولكن هناك بعض التطبيقات التى تساعدك على ممارسة الرياضة، وتوجيهك إلى الوصول لمعدلات عالية من الأداء.









ووفقا لموقع Digital Trends فإن تطبيق Noom يهدف إلى مساعدة المستخدمين على فقدان الوزن بفعالية ولكن بمسؤولية حتى يصبحون أكثر صحة، في الوقت الذى سيكون فيه الخروج من المنزل لممارسة الرياضة غير آمن على الإطلاق بالنسبة لهم.





ويعمل تطبيق Noom على تشجيع عادات صحية جديدة، بدلًا من مجرد إجبارك على فقدان الوزن بسرعة من خلال التغييرات المؤقتة، ويركز Noom على تغيير أنماط الحياة التي تجعلك تحافظ على حياة صحية لفترة طويلة قادمة.





وتم تصميم التعليمات الموجودة في تطبيق Noom من قبل علماء النفس السلوكي وأخصائيي التغذية والمدربين الشخصيين بحيث ينتهي بك الحال إلى خطة تضمن لك فقدان وزن بطريقة صحيحة، فضلًا عن العيش في نمط حياة صحي.



