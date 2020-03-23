كأنك في الجيم.. أفضل تطبيق لممارسة الرياضة أثناء الحجر المنزلي

مع استمرار تفشى فيروس كورونا، وتزايد إجراءات الحجر المنزلى على معظم سكان العالم، يجد الكثيرون أنفسهم عالقون في المنازل، وتوافر إمكانية محدودة أو منعدمة للوصول إلى الصالات الرياضية وممارسة التمارين كالمعتاد.
ويجد البعض استحالة في ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل، بسبب عدم وجود توجيه يساعد على الالتزام بطريقة صحيحة في ممارسة التمارين، ولكن هناك بعض التطبيقات التى تساعدك على ممارسة الرياضة، وتوجيهك إلى الوصول لمعدلات عالية من الأداء.
وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن أفضل تطبيق يساعدك على أداء ممارسة التمارين الرياضية أثناء الحجر المنزلى، هو:
Nike Training Club
ويقدم تطبيق Nike Training Club أكثر من 200 تمرين ، يتدرج من التمارين البدنية القوية إلى اليوجا إلى تمارين القلب، وتطبيق Nike Training Club من تصميم شركة نايكى، وهو تطبيق مجانى.
وتشبه التمارين التي يتم تنفيذها على تطبيق Nike Training Club ما يمكن للمتدربين القيام به في صالات الألعاب الرياضية ، لذا لن تشعر أنك بعيدا عن روتينيك لمعتاد.
وبمجرد تسجيل الدخول على التطبيق، اضغط على علامة تبويب التمارين في الأسفل، ويمكنك بعد ذلك الاستعراض حسب نوع التمرين الذى تريده قبل بدء التمرين، تحقق من المعدات المطلوبة، وطول التمارين وشدتها حيث أن هناك بعض التمارين التى تتراوح من 5 دقائق إلى 60 دقيقة.
ويمكنك تحميل تطبيق Nike Training Club من على هواتف أيفون أو أندرويد. وتأكد فقط من توفر اتصال إنترنت قوي للحفاظ على وتيرة تمرينك أو تنزيل التمرين قبل البدء.