كأنك في الجيم.. أفضل تطبيق لممارسة الرياضة أثناء الحجر المنزلي

ويجد البعض استحالة في ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل، بسبب عدم وجود توجيه يساعد على الالتزام بطريقة صحيحة في ممارسة التمارين،

ولكن هناك بعض

التى تساعدك على ممارسة الرياضة، وتوجيهك إلى الوصول لمعدلات عالية من الأداء.