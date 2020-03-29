خلال العزل المنزلي .. خطوات لاستخدام تطبيق Facetime في مكالمة فيديو جماعية

أصبح الحل الوحيد هو استخدام تطبيقات الفيديو للتواصل، ومن بين أفضل التطبيقات التى من الممكن أن نستخدمها للتواصل مع الأهل والأصدقاء في التواصل عن بعد تطبيق Facetime . بعد تفشى فيروس كورونا في العالم، واضطرار العديد من سكان العالم لملازمة العزل المنزلى وعدم الخروج من المنزل، وكذلك العمل من المنزل، أدت مثل هذه الأمور إلى عدم التواصل الاجتماعى مع الأهل والأصدقاء،

تطبيق Facetime مخصص لهواتف أيفون فقط ولأجهزة أبل من أيباد وأجهزة MacBook ، ويمنح جودة عالية من صورة الفيديو ودقة الصوت، ولكن يتطلب إنترنت سريع، كما يجب الانتباه لشحن البطارية بطريقة جيدة.





وذكر موقع Apple Insider الخطوات التى يمكنك بها إجراء مكالمة جماعية عن طريق اتباع الخطوات الآتية :





- إختر شخص من المجموعة التى ستقوم بالتواصل معها

- اضغط على الفيديو تحت اسمه

- اختر FaceTime من القائمة التي تظهر

- ابدأ باضافة باقي أرقام الأشخاص الذين تريدهم من قائمة جهات الاتصال، أو أدخل أرقامهم على لوحة المفاتيح.





وهناك بعض التطبيقات الجيدة والمتوافرة للعديد من المستخدمين ، والتى يمكن استخدامها على هواتف أندرويد مثل Skype و Snapchat و WhatsApp، حيث أن تطبيق Facetime هو تطبيق مخصص لهواتف أيفون وأجهزة أبل.



