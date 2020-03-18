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تكنولوجيا

قبل العزل الصحي لكورونا .. أفضل تطبيقات فيديو للتواصل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:01 ص
قبل العزل الصحى لكورونا..
قبل العزل الصحى لكورونا.. أفضل تطبيقات فيديو للتواصل
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ندى على
نظرا لتفشى فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، تطلب الموقف أخذ إجراءات مثل إغلاق المدارس والجامعات، وتحويل المحاضرات والامتحانات إلكترونيا، بالإضافة إلى قرارات العمل من المنزل التى اتخذتها بعض الشركات، وذلك من باب الإجراءات الاحترازية، ولكن ماذا سنفعل إذا أردنا التحدث أو التواصل مع أحد المصابين بالفيروس، أثناء العزل الصحى. 

إن الإصابة بفيروس كورونا أصبحت تمثل رعبا كبيرا بعد تفشيه في العالم، وإصابة الآلاف، ويفكر الكثيرين في كيفية التواصل مع المصابين بالفيروس أثناء وجودهم في العزل الصحى، خاصة التواصل بشكل مباشر قد يؤدى إلى أخطار كبيرة وتساعد في انتشاره على نطاق واسع، بحيث لايمكن السيطرة عليه.  

وذكرت صحيفة Evening Standard البريطانية، أفضل تطبيقات لمكالمات الفيديو التى يمكن للمستخدمين حول العالم استخدامها إذا طبق عليهم الحجر الصحى أو على المقربين لديهم. 

1- Discord 

والتطبيق متاح على كل أنواع الهواتف سواء أندرويد أو أيفون، كما أنه متاح على أجهزة الكمبيوتر و التابلت، والتطبيق مجانى، ويمكن التحدث مع أكثر من شخص في وقت واحد أثناء الفيديو.  
 
2-Google Duo 

يعمل التطبيق على هواتف أندرويد فقط، ويعتبر أفضل تطبيقات التواصل عن طريق الفيديو التى تعمل على أنظمة أندرويد، ويستطيع أن يشمل حوالى 8 أشخاص في مكالمة الفيديو الواحدة. 

3- Facetime 

والتطبيق مخصص لهواتف أيفون فقط ولأجهزة أبل من أيباد وأجهزة MacBook ، ويمنح جودة عالية من صورة الفيديو ودقة الصوت، ولكن يتطلب إنترنت سريع، كما يجب الانتباه لشحن البطارية بطريقة جيدة. 

4-  Signal 
ويمكن إجراء مكالمات الفيديو من على تطبيق Signal الذى يتميزبأنه تطبيق مجانى، بالإضافة إلى أنه يوفر عامل تشفير قوى للرسائل، كما يمكنه تشفير المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو التى تتم عن طريق التطبيق، ويقوم بإخفاء الرسائل الأشياء التى لا تريد ظهورها.    

وهناك بعض التطبيقات الجيدة والمتوافرة للعديد من المستخدمين مثل مثل Skype و Snapchat و WhatsApp

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