الهند تأمر جميع موظفيها باستخدام تطبيق حكومي للكشف عن فيروس كورونا

أمرت السلطات الهندية جميع موظفي القطاعين العام والخاص باستخدام تطبيق تابع للحكومة لكشف وتعقب المصابين بفيروس كورونا لمتابعة الموظفين والعمال أثناء تحركهم للحد من نفشي الفيروس في البلاد.









ووفقا لوكالة رويترز فإن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قال إن الحكومة ستواصل فرض القيود على مستوى البلاد لأسبوعين آخرين بدءا من يوم الاثنين المقبل، مع استخدام تطبيق لمتابعة مصابى فيروس كورونا لجميع العمال لمكافحة انتشار الفيروس في ثانى أكبر كثافة سكانية في العالم.









وأطلقت الهند الشهر الماضي تطبيق Aarogya Setu وهو تطبيق يعتمد على تقنية Bluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي GPS يقوم بتنبيه المستخدمين الذين قد يتصلون بالأشخاص الحاملين لفيروس كورونا أو الموجودين على مقربة منهم.









وقررت الحكومة الهندية بدءا من يوم الجمعة الماضى إلزام جميع موظفى الدولة في القطاعين الخاص أو العام بتحميل التطبيق، مع إلزام رؤساء الشركات والمسئولين بالتأكد من تحميل التطبيق للموظفين.









كما وضعت الحكومة شروطا بألا يقل عدد الموظفين الذين يقومون بتحميل التطبيق عن 200 مليون موظف وعامل، وتم تحميل التطبيق حتى الآن من قبل 83 مليون موظف من أصل 500 مليون مستخدم.









ويمكن للتطبيق مساعدة المسئولين في تحديد أكثر الأماكن الموبوءة بالفيروس وذلك لتكثيف الخدمات الصحية لسكان هذه المناطق.









يذكر أن هناك أكثر من 400 مليون شخص في الهند لا يمتلك هاتفا ذكيا، وكان عدد الوفيات وصل في الهند إلى أكثر من ألف كما أن عدد المصابين اقترب من 40 ألف حالة.