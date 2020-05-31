جوجل تصدر أداة Sodar على كاميرات هواتف أندرويد للحفاظ على التباعد الاجتماعي .. فيديو

قامت شركة جوجل بإصدار أداة تسمى Sodar سودار على كاميرات هواتف أندرويد تعمل بتقنية الواقع المعزز لمساعدتهم على تحديد المسافة اللازمة بينهم وبين الآخرين، من أجل تحقيق التباعد الاجتماعى، وذلك للوقاية من فيروس كورونا





وبحسب وكالة فرانس برس فإن شركة جوجل قامت بإصدار أداة Sodar بتقنية الواقع المعزز كالموجودة في ألعاب بوكيمون Pokemon Go، وأطلقتها على كاميرات الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد لتكون بمثابة مرشد للمستخدمين عند أخذ احتياطات التباعد الاجتماعى عند الازدحام أو التواجد في أماكن مع بعض الأشخاص.









وتساعد أداة Sodar المستخدمين عند استخدام الكاميرا بوضعهم في مركز دائرة بيضاء يبلغ نصف قطرها 6.5 قدم أى ما يعادل حوالى 2 متر، وهى المسافة التى يوصى بها الأطباء في اجراءات التباعد الاجتماعى.





وتتحرك الدوائر التى تصنعها أداة Sodar على المناطق المحيطة مع المستخدمين، مما يحافظ على بقاءالاشخاص في المسافة السليمة، وعندما يقومون بتقليل المسافة، تقوم الأداة بإصدار إنذار مرئي تنبه المستخدمين بالحفاظ على المسافة مرة أخرى.

وتعمل أداة Sodar من خلال متصفح Chrome على هواتف أندرويد الذكية والتي تدعم تقنيات الواقع المعزز، وكانت جوجل تعمل عليها منذ فترة لحماية المستخدمين من الفيروس، وكذلك لحثهم على تطبيق التباعد الاجتماعى بوسائل أكثر سهولة ودقة.



