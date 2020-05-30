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تكنولوجيا

جوجل تعلن عن تفعيل جودة 1440 P لخدمة الألعاب Google Stadia

السبت 30/مايو/2020 - 03:02 ص
جوجل تعلن عن تفعيل
جوجل تعلن عن تفعيل جودة 1440 P لخدمة الألعاب Google Stadia
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة جوجل عن تفعيل إمكانية تشغيل الألعاب بدقة 1440 P على خدمتها لبث الألعاب السحابية Google Stadia، بعد أن كانت الخدمة تدعم فى الأصل دقة 1080p فقط.

وبحسب موقع gsmarena التقني، قررت جوجل توفير دقة متوسطة وهى 1440p، وفى حالة كان الجهاز الخاص بك يدعم متطلبات دقة الـ 4K  ولكن سرعة الانترنت لا تتناسب معها فسيتم تشغيل الألعاب بدقة 1440p، ولذلك ستحتاج إلى شاشة تدعم دقة الـ 1440p أو 4K  وجهاز Chromecast Ultra أو Windows PC.

Google enables 1440p mode in Stadia, announces new games and PUBG Ranked Mode

وتوجد مجموعة من الألعاب القادمة إلى خدمة Google Stadia، ، حيث سيتم إضافة لعبة Jotun: Valhalla Edition والتي تُكلف 15 دولار، ولعبة Sundered: Eldritch Edition التي تُكلف 20 دولارًا، ولعبة MK11: Aftermath والتي تُكلف 40 دولارًا، ولعبة The Crew 2: Hobbies التي تُكلف 50 دولارًا.

جدير بالذكر، أن جميع هذه الألعاب متاحة للشراء اعتبارًا  من أمس الخميس، وسيتم إضافة لعبة The Elder Scrolls Online يوم 16 يونيو المقبل، والتي ستكون متاحة مجانًا على Google Stadia Pro.

أيضًا، يمكنك الآن لعب PUBG Rated Mode، وهذا الوضع يتطلب قواعد مختلفة وأكثر تنافسية، فهو متاح فقط للاعبين الذين يستخدمون وحدات التحكم.
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