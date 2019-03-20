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منوعات

Stadia.. جوجل يطلق خدمة بث الألعاب الجديدة خلال العام الجاري

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:27 م
خدمة ستاديا
خدمة ستاديا
آية جمعة
أعلن عملاق البحث جوجل Google عن رؤية جديدة لمستقبل الألعاب، وهي خدمة جديدة لبث الألعاب، يطلق عليها "ستاديا" Stadia حيث سيتمكن أي شخص من لعب أي لعبة مباشرة من أي متصفح ويب. 

وستتيح "ستاديا" للمستخدمين بحسب ما أعلن خلال مؤتمر الألعاب في سان فرانسيسكو، ونقلته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، تشغيل الألعاب على أجهزة اللابتوب والكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، طالما هناك خدمة "واي فاي" متوفرة.

من المقرر إطلاق خدمة بث الألعاب الجديدة في وقت لاحق من هذا العام في بلدان محددة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أوروبا مع ظهور المزيد من الألعاب الجديدة.

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