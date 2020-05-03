جوجل تتيح للاعبي منصة Stadia التواصل عن طريق الشات

كشفت تسريبات عن قيام شركة جوجل بتطوير منصة Google Stadia أو جوجل ستاديا للألعاب بحيث تمكن المستخدمين من التواصل عن طريق المراسلة.





ووفقا لموقع 9to5Google فإن شركة جوجل تعمل على تطوير نظام رسائل عادية عن طريق الكتابة بالإضافة إلى رسائل صوتية خلال منصة Stadia للألعاب حتى تمكن اللاعبين الذين يتستخدمون التطبيق من التواصل مع بعضهم البعض.









وسيكون بإمكان المستخدمين مراسلة اللاعبين الآخرين وإخبارهم عن مواعيد بدء اللعب أو عند التوقف أو عند استخدام تطبيق آخر.





وقامت جوجل بإصدار نسخة 2.16 من منصة Stadia إلى متجر Google Play Store هذا الأسبوع، وإجراء بعض التعديلات لإصدار الخدمة قريبا للمستخدمين.





وكانت شركة جوجل ولعدة سنوات تتخلى عن تطبيق المراسلة أو خدمات الشات داخل المواقع والمنصات مثل يوتيوب ولكنها بحسب الموقع رجعت مرة أخرى بدمج الشات داخل التطبيقات والمنصات.





وتخطى تطبيق Google Messages للرسائل مليار تحميل من قبل المتسخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store، في أقل من عام فقط منذ إصداره.



