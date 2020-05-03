Google Messages يتخطى مليار تحميل على Play Store

وصل تطبيق Google Messages للرسائل إلى أكثر من مليار تحميل من قبل المتسخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store، في أقل من عام فقط منذ إصداره.





ووفقا لموقع Android Police فإن تطبيق الرسائل Google Messages حاز على إعجاب المستخدمين منذ إصداره، لتمتعه بالعديد من الخصائص والمميزات التى تجعل من استخدامه سهلا وبسيطا وموفرا للوقت.









ويعد تطبيق الرسائل Google Messages مناسب لكل هواتف أندرويد حيث يعد التطبيق الرسمي لرسائل SMS وMMS، ويمكن للمستخدمين من مراسلة أي مستخدم في أي مكان من خلاله عن طريق إرسال الرسائل للأصدقاء والعائلة بالإضافة إلى الرسائل العائلية وصور GIF ورموز تعبيرية وملصقات وفيديوهات ورسائل صوتية.





كما أن التطبيق يتميز بالفورية والردود السريعة الذي يجعل التواصل أسهل بالإضافة أن التطبيق يتمتع بوجود وضع dark mode أو الوضع المظلم الذى يجعل التطبيق أفضل في الاستخدام وقت الليل بسبب تخفيض الإضاءة.





ومؤخرا قامت شركة جوجل بتطوير تطبيقها Google Duo لمكالمات الفيديو بحيث يستطيع المستخدمون التواصل من خلال عناوين الإيميل أيضا إلى جانب أرقام الهواتف. حتى يصبح مناسبا لمجال العمل أيضا إلى جانب كونه تطبيق لمكالمات الفيديو، حتى يلبى خدمة المستخدمين بشكل أكبر أثناء فترة التباعد الاجتماعى والعمل من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا.



