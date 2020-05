فيسبوك يطلق ميزة جديدة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو على جوجل

أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook اليوم عن خاصية جديدة، حيث قامت بإطلاق العديد من المزايا لمستخدميها في الفترة الأخيرة والتى تساعد على تحسين تجربة استخدام التطبيق والموقع.





موقع techcrunch التقنى، أعلنت شركة فيسبوك اليوم عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر فيسبوك ، كأداة لنقل البيانات إلى تطبيق جوجل صور Photos في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وبحسب





ولتشغيل هذه الخاصية ابتع الخطوات التالية :

1- فتح إعدادات الفيسبوك.

2- اختيار المعلومات الشخصية Facebook Information.

3-الضغط على نقل نسخة من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك Transfer a Copy of Your Photos and Videos.





وبعد ذلك يطلب تطبيق فيسبوك التحقق من كلمة المرور الخاصة password، بالإضافة إلى معلومات حساب Google للمصادقة مع الخدمة قبل بدء النقل.





ويأتي إطلاق الميزة الجديدة من فيسبوك عن طريق المشاركة في مشروع نقل البيانات، وهو مجهود للتعاون مع عمالقة التكنولوجيا مثل Apple و Google و Microsoft و Twitter، والذي يركز على بناء طرق مشتركة للأشخاص لنقل بياناتهم بين الخدمات عبر الإنترنت.





كانت قد فرضت الفترة الصعبة التى يعيشها العالم جراء تفشى فيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعى ومنها فيسبوك، بإجراء بعض التغييرات وإضافة خواص أخرى ومن هذه الخاصيات الجديدة كانت خاصية الرمز التفاعلي الجديد للمواساة، وكذلك ميزة الوضع الهادئ، وغيرها.