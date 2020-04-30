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تكنولوجيا

فيسبوك يحقق نموا ضخما في عدد المستخدمين حول العالم بسبب كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:48 ص
فيسبوك يحقق نموا
فيسبوك يحقق نموا ضخما في عدد المستخدمين حول العالم
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قسم التكنولوجيا
أصبح عملاق التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك من المواقع الأساسية في حياة الملايين حول العالم، لدرجة أنه يواجه ضغطًا كبيرًا بسبب قرارات الحظر في عدد كبير من الدول، وكذلك العمل من المنزل وإغلاق المدارس والجامعات، الامر الذى تسبب فى زيادة عدد مستخدميه بصورة غير طبيعية.

وبحسب موقع CNET التقنى فإن شركة فيسبوك شهدت زيادة كبيرة في عدد المستخدمين خلال فترة انتشار فيروس كورونا، حيث تضاعفت الرسائل و المكالمات الهاتفية عبر التطبيق أكثر من الضعف حول العالم. 

و أوضحت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا ارتفع إلى 2.6 مليار  بزيادة 10٪ عن  العام الماضي، 

و توقع الخبراء أن يصل  فيسبوك لـ 2.56 مليار مستخدم  شهريًا، حيث سجل فيسبوك إيرادات بقيمة 17.7 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس الماضي.

و بالرغم من أن Facebook يحقق معظم الإيرادات والأرباح من الإعلانات، إلا أن هناك مصادر أخرى مثل مبيعات Facebook Portal حيث زادت بنسبة 80٪ لتصل إلى 297 مليون دولار.

وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Facebook:"إن هدفنا الأساسى دائمًا هو مساعدة الأشخاص للبقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء، كما أن زيادة المستخدمين بسبب فيروس كورونا غير مسبوق، ونحن نشهد سجلات جديدة في الإستخدام كل يوم تقريبًا".
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