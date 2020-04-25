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تكنولوجيا

فيسبوك يختبر ميزة جديدة تعرض موقع المستخدمين أعلى المنشورات

السبت 25/أبريل/2020 - 09:30 ص
فيسبوك يختبر ميزة
فيسبوك يختبر ميزة جديدة تعرض موقع المستخدمين أعلى المنشورات
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قسم التكنولوجيا
يختبر عملاق التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك ميزة جديدة تعمل على زيادة الشفافية، خصوصًا للأشخاص الذين يستخدمون المنصة للترويج عن المنتجات والأعمال التجارية، كما يعمل فيسبوك على إضافة العديد من السياسات والشروط التى تحمى المستخدمين.


وبحسب ما ذكره موقع "فون آرينا" التقنى، فإن فيسبوك يخطط لإضافة خاصية جديدة تعرض معلومات عن موقع المستخدمين أعلى المنشورات posts الخاصة بهم، ليتأكد الأشخاص من الحسابات والصفحات المزيفة وتحديد أماكنها بكل سهولة.


وأضحت جورجينا شيدى، مدير تطبيق "إنستجرام"، أن الميزة توفر معلومات إضافية يمكنها مساعدة المستخدمين فى التأكد من المعلومات التي تتم مشاركتها على Facebook وInstagram.


ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تحاول شركة Facebook عدم الوقوع فى فخ انتخابات عام 2016 مرة أخرى، حيث توضح هذه الميزة الصفحات والحسابات الموجودة خارج الولايات المتحدة ولكنها تقدم محتوى  للجماهير في أمريكا للتأثير على الرأى العام واتجاهاتهم.

 
وقد أزال موقع فيسبوك أكثر من 1000 إعلان من حملات "دونالد ترامب"، لخرقه القواعد التي تحظر المعلومات الخاطئة المتعلقة بتعداد الولايات المتحدة لعام 2020.
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