3 نصائح من فيسبوك لمساعدة المتسوقين على الاستفادة من أجواء شهر رمضان

كشفت Facebook IQ، القسم المختص لدى فيسبوك لتقديم الرؤى والأبحاث بالشراكة مع شركة قنطار عن نتائج دراسة أجريت خلال شهر رمضان 2019، تناولت سلوك المستخدمين وقرارات الشراء في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.





وتم إجراء الدراسة عبر الإنترنت في تسع دول، وشارك فيها أكثر من 7000 شخص، منهم 2780 من مصر و دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.





وأظهرت نتائج الدراسة أنه في حين أن العديد من اللحظات الرمضانية تحدث في عالم الواقع بصفة شخصية ومن خلال لقاءات فعلية، إلا أن هذه العادات والتقاليد يمكن محاكاتها بشكل مماثل عبر الإنترنت.





وفيما يلي بعض النصائح لمساعدة المتسوقين على الاستفادة من التفاعل على فيسبوك، من بينها التركيز على قيم رمضان ومشاركة المحتوى المناسب لاحتياجات الأشخاص خلال هذا الشهر الكريم:





- كن متواجدًا حيث يهتم الناس:





تستخدم العديد من المجتمعات التي تحتفي بشهر رمضان عائلة تطبيقات فيسبوك طوال هذه الفترة، وقال 95% من المشاركين في الاستطلاع من مصر أنهم يستخدمون منصة واحدة على الأقل على فيسبوك للتواصل مع مجتمعهم وأحبائهم. وهذا العام ومع حلول شهر رمضان وسط أزمة وباء كوفيد-19، سيعتمد الناس على التكنولوجيا والمنصات الرقمية بشكل أكبر للتواصل مع الأشخاص والعلامات التجارية التي يهتمون بها.





وبالتالي يمكنك مقابلتهم على المنصات التي يستخدمونها أكثر ومشاركتهم المعلومات المفيدة التي تساعدهم خلال هذا الشهر المفعم بالحيوية. كما يمكنك تصفح قصص نجاح رمضان في فيسبوك للحصول على مصادر الإلهام.





- حافظ على تواصلك مع العملاء:





أوضحت نتائج الدراسة أن 76% من الأشخاص في مصر خلال رمضان يستخدمون الهاتف المحمول، وقال 76% منهم أنهم يستخدمون الهاتف المحمول أثناء مشاهدة التلفزيون، مما يجعل من الضروري بالنسبة لجهات التسويق التفكير في استراتيجيات القنوات المتعددة.





وفي ضوء هذا المشهد الجديد، يجب التركيز على استمرارية العمل والحفاظ على التواصل والحوار المستمر مع العملاء. وقد يعني ذلك تجهيز الرد بشكل استباقي على استفسارات العملاء أو الاستجابة للتغيرات في سيناريوهات الاستهلاك أو تسويق المنتجات الأكثر علاقة بالعملاء.





- شارك قصصًا مفيدة مع إبداء دعمك لجهود مكافحة كوفيد-19:





نظرًا للأهمية الدينية لشهر رمضان، فإنه من المهم التحدث عن القيم الأساسية لهذا الشهر الفضيل وموازنة ذلك مع الرسائل الترويجية. يجب عليك إظهار الاحترام عند التواصل مع الجمهور مع تفضيل استخدام الزخارف والرموز.





وقد يعني هذا رد الجميل للمجتمع، واتخاذ موقف بشأن قضية تهم الصائمين، سواء كانت خدمة للمتضررين من كوفيد-19 أو ببساطة مجرد تجنب استخدام العبارات المستهكلة.





وقال "رامز شحادة" المدير الإداري لفيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أصبحت غرف معيشتنا اليوم أكثر حيوية ومفعمة بتجربة رقمية غير مسبوقة، حيث ارتفعت أعداد المتصفحين لمنصات التواصل الاجتماعية أكثر من أي وقت مضى، وأثبت الهاتف المحمول أنه جزء لا يتجزأ من التواصل بين الناس".





وأضاف: "نظرًا لأن الأعمال التجارية للشركات تتمحور حول ضمان استمرار علاقتها بعملائها، فلابد لها من استكشاف طرق جديدة للتواصل مع الجمهور وبناء مجتمعات تفضل علاماتها التجارية، ومع انتشار وباء كوفيد -19 والحواجز التي وضعها أمام إمكانية التواصل الفعلي، فإننا مستمرون في العمل مع الشركات لتفعيل مشاركة المجتمع وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجونه لاجتياز هذه الفترة".