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تكنولوجيا

تغريم فيسبوك 5 مليارات دولار لانتهاكها خصوصية المستخدمين

السبت 25/أبريل/2020 - 02:30 ص
محكمة أمريكية تصدر
محكمة أمريكية تصدر غرامة تاريخية على فيسبوك
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ندى على
وافقت محكمة أمريكية بتوقيع غرامة على شركة فيسبوك قدرها 5 مليارات دولار أمريكي، أمس الجمعة، بشأن انتهاكات لخصوصية المستخدمين. 

وبحسب وكالة فرانس برس للأنباء فإن محكمة أمريكية قد طالبت شركة فيسبوك بزيادة تدابير حماية خصوصية مستخدميها وتوفير مزيد من الشفافية والمساءلة بشكل كبير عن قرارات المسؤولين التنفيذيين المتعلقة بالخصوصية، وذلك إلى جانب الغرامة التى فرضتها عليها، وهى غرامة تاريخية بالنسبة لفيسبوك. 


وأعرب رئيس هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية، جو سيمونز، عن سعادته لموافقة المحكمة تغريم شركة فيسبوك، حيث قال في بيان له إن هذه الغرامة هى أكبر عقوبة نقدية تحدث لشركة بسبب وكالة حماية المستهلك. 
 
وكانت قد أقرت غرامة قدرها 5 مليارات دولار على فيسبوك في يوليو العام الماضى، ووافقت عليها المحكمة أمس، الجمعة، بالإضافة إلى مطالبة الشركة  بتقديم تقارير مفصلة عن الامتثال للقرار، حيث عينت المحكمة مجلس مراقبة مستقل لمتابعة عملية تنفيذ الغرامة والقرارات التى أقرتها المحكمة. 

وفي وقت سابق طالب نشطاء في مجال الخصوصية الهيئات المختصة بتوقيع عقوبات على فيسبوك بسبب انتهاكها لخصوصية المستخدمين، وذلك بعد  فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي سمحت بانتهاك البيانات الشخصية لملايين المستخدمين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.


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