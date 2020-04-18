تدعو الناس للقتال وحرق أبراج 5G.. مجموعات على فيسبوك تروج لنظريات مؤامرة تفشى كورونا

كشفت مجلة Newsweek الأمريكية أن بعض مجموعات الدردشة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تواصل نشر عدد من نظريات المؤامرة حول تكنولوجيا 5G ودورها في تفشي فيروس كورونا، بالرغم الإجراءات التى اتخذتها فيسبوك لمواجهة هذه الآراء.





ووجدت المعلومات التى حصلت عليها Newsweek أن هناك جماعات تطالب بالتعدى على مهندسي أبراج 5G ، كما أنها تدعو الناس للقتال بحيث تكون الأبراج هى موقع الانطلاق، ومحاربة كل من يتصدى لهم.









وشوهدت مجموعات أخرى تشارك أدوات للاستخدام للكشف عن مواقع الشبكات وكذلك المكاتب التابعة لهذه الشبكات.





وقامت شركة فيسبوك باتخاذ إجراءات تمنع مثل هذا النوع من النظريات، بعد عشرات الهجمات التى وقعت في أماكن متفرقة في المملكة المتحدة ، حيث تم استهداف عدد من أبراج شبكات 5G، بدوافع مرتبطة بانتشار شائعات تدعى أن تفشى فيروس كورونا ناتج عن وجود أبراج شبكات 5G واستخدامها.









وفي وقت سابق، صرح مسئولون أمنيون في هولندا بأن عمليات استهداف أبراج شبكات الجيل الخامس5G للاتصالات تشهد تزايدا كبيرا. وشهدت هولندا في أسبوع واحد فقط أربع حوادث متفرقة لحرق أبراج شبكات 5G.





ومؤخرا، قال موقع يوتيوب إنه سيقوم بإزالة كل الفيديوهات التى تحمل أى محتوى له علاقة بنظريات المؤامرة أو ما يتعلق بكل المعلومات المضللة التى تعتبر أن فيروس كورونا المتفشى نشأ بسبب شبكات 5G.





وتأتي هذه الخطوة بعد تقرير من صحيفة الجارديان البريطانية أكدت فيه أن وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، سيجري محادثات مع فيسبوك وتويتر ويوتيوب في محاولة لإزالة كل نظريات المؤامرة المتعلقة بشبكات 5G.











