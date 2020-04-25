AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فيسبوك يطلق Messenger Rooms لمنافسة تطبيق Zoom ب 50 مستخدم في مكالمة فيديو واحدة

السبت 25/أبريل/2020 - 04:50 ص
فيسبوك يطلق Messenger
فيسبوك يطلق Messenger Rooms
Advertisements
ندى على
قامت شركة فيسبوك بإصدار خاصية جديدة تسمى Messenger Rooms وهى عبارة عن خدمة لمكالمات الفيديو، تنافس بها تطبيق  Zoom زووم. 

ووفقًا لفيسبوك فإن الخاصية الجديدة Messenger Rooms  يمكن إنشائها داخل تطبيق الرسائل ماسنجر Messenger ، كما يمكن مشاركتها على صفحتهم على فيسبوك أو من خلال مجموعات المحادثات والددرشات المختلفة. 


ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية فإنه بمجرد إنشاء Messenger Rooms ، فإنه يمكن استضافة ما يصل إلى 50 شخصًا في كل مرة بغض النظر حتى إذا كان المستخدمون لايملكون حتى حسابا على فيسبوك، كما أنه لا يوجد حدا للمدة التى منالممكن أن تبقى فيها هذه الخاصية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن أكثر من 700 مليون شخص يشاركون في مكالمات الفيديو عبر تطبيقات فيسبوك كل يوم، وقد زاد الاستخدام أكثر من الضعف في معظم الدول في الأشهر الأخيرة. 

وقال ستان تشودنوفسكي نائب رئيس فيسبوك ، إن مكالمات الفيديو التى يقوم بها المستخدمون على خدمة Messenger Rooms تتمتع بخصوصية كبيرة، وإن الشركة لا تقوم بسماع أو مشاهدة مكالمات الفيديو التى يجريها المستخدمون.  

وتأتي الخاصية الجديدة Messenger Rooms وسط ارتفاع كبير لمستخدمى تطبيقات مكالمات الفيديو كوسيلة للبقاء على اتصال أثناء العزل المنزلى، يزامنه ارتفاع في عدد المستخدمين الذين تخلو عن تطبيق Zoom زووم، حيث تم اكتشاف عملية بيع كبيرة لحسابات خاصة بأكثر من نصف مليون مستخدم له على الدارك ويب.

كما حظرت منه جهات دولية مثل وزارة الدفاع البريطانية وكذلك مكتب التحقيق الفيدرالى إف بي آي في الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة ناسا للفضاء وشركات جوجل SpaceX وغيرها.



فيسبوك يطلق Messenger Rooms لمنافسة تطبيق Zoom ب 50 مستخدم في مكالمة فيديو واحدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترقبوا المزيد من الأعطال.. زيادة كبيرة في استخدام تطبيقات فيسبوك بسبب كورونا

كارثة.. تطبيق على آيفون يبيع معلوماتك لفيسبوك

سكايب تنافس تطبيق Zoom بميزات جديدة.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ الأمريكى يحذر من استخدام تطبيق مكالمات فيديو شهير.. تعرف عليه

من ناسا وجوجل إلى هيئات حكومية ووزارات دفاع.. دعاوى عالمية لحظر تطبيق Zoom

كارثة جديدة لـZoom .. حسابات نصف مليون مستخدم تباع على الدارك ويب

ترشيحاتنا

شاهد | إبراهيم سعيد يدخل في نوبة بكاء على الهواء .. تفاصيل

شاهد.. ماذا قال الفنان محيي إسماعيل عن الراحل نور الشريف

الصحة العالمية تعلن عدد الوفيات والإصابات بـ كورونا في شرق المتوسط

التعليم العالي في أسبوع.. قرارات مهمة للأعلى للجامعات عن الترم الثاني.. والبحث العلمي تعلن 18 مشروعا فائزا في مسابقة تمكين المرأة

بفارق 8 أضعاف.. السعودية تتقدم على تركيا في مواجهة كورونا

مقتل مصري وانتحار آخر في ظروف غامضة بالكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يتولى دفن موتى المسلمين المحتاجين في بريطانيا.. حكاية أبو مؤمن

بلا رحمة.. سلخ القطط السوداء وهرسها حية لصنع دواء كورونا في فيتنام

أكبر عجوز في أفريقيا تلد توأمين بعد 50 عامًا من المحاولات.. صور