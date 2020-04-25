فيسبوك يطلق Messenger Rooms لمنافسة تطبيق Zoom ب 50 مستخدم في مكالمة فيديو واحدة

قامت شركة فيسبوك بإصدار خاصية جديدة تسمى Messenger Rooms وهى عبارة عن خدمة لمكالمات الفيديو، تنافس بها تطبيق Zoom زووم.





ووفقًا لفيسبوك فإن الخاصية الجديدة Messenger Rooms يمكن إنشائها داخل تطبيق الرسائل ماسنجر Messenger ، كما يمكن مشاركتها على صفحتهم على فيسبوك أو من خلال مجموعات المحادثات والددرشات المختلفة.









ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية فإنه بمجرد إنشاء Messenger Rooms ، فإنه يمكن استضافة ما يصل إلى 50 شخصًا في كل مرة بغض النظر حتى إذا كان المستخدمون لايملكون حتى حسابا على فيسبوك، كما أنه لا يوجد حدا للمدة التى منالممكن أن تبقى فيها هذه الخاصية.





وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن أكثر من 700 مليون شخص يشاركون في مكالمات الفيديو عبر تطبيقات فيسبوك كل يوم، وقد زاد الاستخدام أكثر من الضعف في معظم الدول في الأشهر الأخيرة.





وقال ستان تشودنوفسكي نائب رئيس فيسبوك ، إن مكالمات الفيديو التى يقوم بها المستخدمون على خدمة Messenger Rooms تتمتع بخصوصية كبيرة، وإن الشركة لا تقوم بسماع أو مشاهدة مكالمات الفيديو التى يجريها المستخدمون.





وتأتي الخاصية الجديدة Messenger Rooms وسط ارتفاع كبير لمستخدمى تطبيقات مكالمات الفيديو كوسيلة للبقاء على اتصال أثناء العزل المنزلى، يزامنه ارتفاع في عدد المستخدمين الذين تخلو عن تطبيق Zoom زووم، حيث تم اكتشاف عملية بيع كبيرة لحسابات خاصة بأكثر من نصف مليون مستخدم له على الدارك ويب.





كما حظرت منه جهات دولية مثل وزارة الدفاع البريطانية وكذلك مكتب التحقيق الفيدرالى إف بي آي في الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة ناسا للفضاء وشركات جوجل SpaceX وغيرها.











