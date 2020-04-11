من ناسا وجوجل إلى هيئات حكومية ووزارات دفاع.. دعاوى عالمية لحظر تطبيق Zoom

كثيرا ما نسمع عن التطبيقات التى تخترق خصوصية المستخدمين، أو التطبيقات الخبيثة التى تتجسس على الصور والفيديوهات وبعض البيانات الشخصية إلا أن الأمر هذه المرة لا يمكن تجاهله، فتطبيق Zoom الشهير لمكالمات الفيديو، والذى اتجه إليه ملايين المستخدمين حول العالم بعد الاتجاه إلى العزل المنزلى والتواصل من وراء الشاشات.





فبعد تفشى فيروس كورونا، واعتماد قرارات العمل من المنزل ومتابعة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات إلكترونيا، وازدياد وتيرة العمل من المنزل، ارتفع عدد مستخدمى التطبيق بشكل ملحوظ إلى أكثر من 200 مليون مستخدم، وازدادت معه وتيرة التحذيرات التى شملت شركات عالمية كبرى ووزارات و هيئات حساسة كوزارة الدفاع البريطانية و الإف بي آى.









حذرت وزارة الدفاع البريطانية من استخدام تطبيق مكالمات الفيديو Zoom بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية، وقامت الوزارة بإرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى إلى جميع الموظفين في المملكة المتحدة بالتوقف فورا عن استخدام تطبيق Zoom ، لحين الانتهاء من التحقيق في الآثار الأمنية المترتبة على استخدامه.









وحظر مسئولو مكتب التحقيق الفيدرالى إف بي آي، في الولايات المتحدة الأمريكية، استخدام تطبيق Zoom ، وقام مكتب التحقيقات الفيدرالى بتحذير كل العاملين والمسئولين في الهيئة، بالإضافة إلى أنه دعا جميع المستخدمين لعدم استخدام هذا التطبيق، نظرا لخطورته.









حذر مجلس الشيوخ الأمريكى جميع أعضائه من استخدام التطبيق بعد مخاوف تتعلق بسياسات الخصوصية والأمن الخاصة به، وصرح أعلى ضابط تطبيق قانون فدرالي في المجلس، بأنه يجب على أعضاء المجلس الشيوخ أن يستخدموا تطبيقات بديلة ، أثناء التواصل عن بعد في ظل تفشى فيروس كورونا.









قامت أعداد كبيرة من المدارس الأمريكية منها ولاية نيويورك في أكثر من ولاية بحظر استخدام التطبيق أثناء تلقى الدروس عن بعد، وذلك بعد إغلاق المدارس والجامعات.









كما قامت شركات جوجل و SpaceX للفضاء ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا بمنع استخدام التطبيق بين العاملين أثناء عقد الاجتماعات بالفيديو بعدما تبين قيامه بـالتنصت والتجسس على معلومات وبيانات مستخدميه.



