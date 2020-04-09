يهدد أمنها الإلكتروني.. جوجل تمنع موظفيها من زووم

قررت شركة جوجل الأمريكية منع موظفيها من عقد اجتماعاتهم بالفيديو عن بعد بواسطة تطبيق زووم الشهير، بعدما تبين قيامه بـ التنصت والتجسس على معلومات وبيانات مستخدميه.





وبحسب موقع buzzfeed، أعلن المتحدث الرسمي بإسم جوجل أن تطبيق زووم لا يتماشى مع شركة جوجل من الناحية الأمنية بسبب ورود العديد من التقارير عن اختراق التطبيق للهواتف ومتصفحات مستخدميه والحصول على ما بها من معلومات.





لتقرر إدارة التطبيق الشهير الاستعانة بشركة فيسبوك، عن طريق تنصيب أليكس ستاموس أحد مسئولي الأمن السابق فى الشركة كمستشار أمني، بعدما تعرض التطبيق لهجوم شرس بسبب زيادة عدد مستخدميه بشكل ملحوظ وتهديد أمنهم الإلكتروني.





وبحسب البيان الرسمي لتطبيق زووم وصول عدد مستخدميه اكثر من 200 مليون بنهاية مارس الماضي، بعدما كان عددهم 10 ملايين فقط فى في ديسمبر 2019، بالإضافة لاستخدامه فى 90 ألف مدرسة عبر 20 دولة حول العالم.





يذكر أن إريك يوان الرئيس التنفيذي لتطبيق زووم كان قد اعترف بنشر بيانات المستخدمين بالخطأ من خلال السيرفرات الخاصة بالتطبيق فى الصين.