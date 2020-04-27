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تكنولوجيا

فيسبوك ستمكن أصحاب منصات البث المباشر من فرض رسوم للمشاهدة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:59 ص
فيسبوك ستمكن أصحاب
فيسبوك ستمكن أصحاب منصات البث المباشر من فرض رسوم للمشاهدة
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ندى على
في معظم الأحيان، تكون منصات البث المباشر مجانية للمشاهدة، حيث يتم أحيانًا منح المشاهدين خيار التبرع بالمال مباشرةً للمشاهدين عبر النصائح أوأشكال الدفع الأخرى، ومع ذلك، فهي لا تزال حرة في معظم الأحيان.

ولكن يبدو أن شركة فيسبوك ستقوم بتغيير الأوضاع عن طريق وضع بوابة دفع على منصات البث المباشر المجانية.

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وفقا لموقع Ubergizmo  فقد أعلنت فيسبوك أن منصات البث المباشر يمكن أن تنشئ قريبًا مناسبات للبث حيث سيكون بمقدورها فرض رسوم الدخول لهذه المنصات.

 وسيكون هذا الامر مماثلًا للطريقة التي قد تعمل بها العروض المنتظمة في الحياة الواقعية، حيث إذا كان يريد بعض المتابعون  حضور حفلة موسيقية أو مشاهدة فيلم، أو حضور بث مباشر لحد المناسبات والعروض المباشرة فسوف يحتاج إلى شراء تذكرة.

وترى فيسبوك أن هذا الأمر قد يغير من الوضع القائم لمنشئى منصات البث المباشر، وسيقدم  لهم فرصة الحصول على أموال بعد أن كانوا يقوموابهذا الأمر مجانا، وأيضا سيكون ذلك مفيدًا للمستخدمين الذين قد لا يستطيعون تنفيذ الأحداث أو استضافتها في الحياة الواقعية.

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