فيديوجراف.. فيسبوك يفرض قواعد على البث المباشر

فرضت شركة "facebook" قواعد صارمة متعلقة بخدمة البث المباشر وأعلنت أنها ستطرح سياسة لاستخدام خدمة "فيس بوك لايف".

وأوضحت الشركة أنه لدعم منشئي المحتوى والشركات الصغيرة نخطط لإضافة ميزة جديدة للصفحات للوصول إلى الأحداث باستخدام مقاطع فيديو المباشرة على Facebook بالإضافة إلى خيار لمنشئي الأحداث لوضع علامة على المؤتمرات والأحداث أنها عبر الإنترنت .

ولمزيد من التفاصيل حول القواعد التى تفرضها شركة "فيسبوك"، شاهد الفيديوجراف التالى.





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