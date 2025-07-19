عضه كلب.. البيطريين تتدخل لإنقاذ طبيب بالغربية لم يستجب للعلاج

تواصلت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، مع الدكتور علاء الصعيدي؛ طبيب بيطري بالغربية، تعرض للعقر من كلب أثناء تأديه عمله.

وبحسب بيان للنقابة العامة - لا يزال الطبيب يعاني من ارتفاع مستمر بالحرارة دون استجابة للأدوية، رغم أخذ الجرعات المقررة في مثل تلك الحالات.

وأشار البيان إلى أن الطبيب يتلقى العلاج بالعناية المركزة بمستشفى حميات المحلة الكبرى رغم عدم القدرة على التشخيص الصحيح لحالته.

وأوضح البيان إلى أن النقيب العام، وجه بسرعة قيام سيارة إسعاف مجهزة، لنقل الطبيب من مستشفى الحميات بالمحلة الكبرى، إلى دار الفؤاد بأكتوبر، لتلقي العلاج اللازم.

وتتحمل النقابة العامة - بحسب البيان - كافة النفقات اللازمة، حتى يتماثل الطبيب للشفاء، وذلك من خلال مشروع التأمين الطبي الجديد، للنقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع شركة تراي كير.

هذا وقد تواصل النقيب العام تليفونيا مع الدكتور علاء، للاطمئنان على حالته، معربا عن خالص تمنياته له بالشفاء العاجل واستقرار أوضاعه الصحية، مؤكدا أن النقابة ستستمر في متابعة الحالة على مدار الساعة حتى يتماثل الشفاء.