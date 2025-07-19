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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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استشاري يحذر: انتشار الحبوب الجلدية علامة على تعب الكلى

استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
أسماء عبد الحفيظ

ظهور حبوب جلدية مفاجئة في مناطق متفرقة من الجسم قد يبدو في بداية الأمر أنها حبوب جلدية بسيطة، والبعض يتجاهلها بنسبة كبيرة ولكن هذا خطر كبير، لأن أغلب الأطباء يحذرون من أن بعض هذه الحالات قد تشير إلى أمراض داخلية أكثر خطورة، أبرزها مشكلات الكلى. ويعد هذا النوع من الطفح الجلدي معديًا في بعض الحالات، وقد يسبب انتشار العدوى الجلدية في محيط المصاب إذا لم يتم علاجه بشكل سريع وصحيح.

الحبوب الجلدية عرض خارجي لمشكلة داخلية

استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى

تؤكد دراسات طبية أن الجلد يعتبر مرآة لصحة الأعضاء الداخلية، وأي اضطراب في وظائف الكلى قد ينعكس على شكل التهابات جلدية أو بثور صغيرة يصاحبها حكة شديدة وجفاف مزعج. وفي بعض الحالات قد تتطور إلى التهابات بكتيرية أو فطرية تحتاج إلى تدخل طبي فوري.

استشاري يحذر: انتشار الحبوب الجلدية علامة على تعب الكلى

أوضح الدكتور عماد زهران، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلاً: رصدنا مؤخرًا تزايدًا في حالات حبوب جلدية تظهر فجأة لدى بعض المرضى، وبعد إجراء الفحوصات تبين أن السبب الرئيسي هو ضعف وظائف الكلى، وهذا أمر مقلق لأن الجلد يبدأ بإظهار أعراض الخلل قبل أن يشعر المريض بأي أعراض داخلية واضحة.

وأضاف زهران الأخطر من ذلك أن بعض هذه الحبوب تكون ناتجة عن تكدس السموم في الجسم، ومع ضعف مناعة الجلد تصبح عرضة للعدوى، وقد تنتقل العدوى بسهولة للمحيطين في حال الإهمال، خاصة في الأماكن الحارة والرطبة.

كيف تميّزين هذه الحبوب

استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
  • تظهر غالبًا على شكل بثور صغيرة أو بقع حمراء يصاحبها حكة
  • قد تكون مليئة بسائل أو تظهر عليها قشور خفيفة
  • تنتشر بسرعة في حال عدم النظافة أو الاحتكاك المستمر
  • تظهر غالبًا في الذراعين أو الساقين أو الظهر

متى تكون الحبوب مؤشر خطر؟

  • عندما تظهر بشكل مفاجئ دون مسبب واضح
  • إذا لم تستجب للمراهم المعتادة خلال 3 إلى 5 أيام
  • عند الشعور بأعراض مصاحبة مثل الإرهاق العام أو تورم القدمين أو قلة التبول
  • إذا انتشرت العدوى لأشخاص آخرين في الأسرة أو البيئة المحيطة

نصائح وقائية مهمة

  • الحفاظ على النظافة الشخصية اليومية
  • عدم استخدام الأدوات الشخصية بين الأفراد
  • الامتناع عن العبث بالحبة أو فتحها باليد
  • شرب الماء بكميات كافية لدعم عمل الكلى
  • زيارة الطبيب فورًا عند ظهور أي أعراض غير معتادة على الجلد.
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استشاري يحذر: انتشار الحبوب الجلدية علامة على تعب الكلى

استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى

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