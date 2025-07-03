أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

يعد فقع حبوب الشباب من العادات الشائعة بين المراهقين ولكنها تسبب آثارا جانبية متعددة وقد تصل لأمراض خطيرة في حالات معينة.

ووفقا لما جاء في موقع GoodRx نكشف لكم أضرار فقع حبوب الشباب والبثور.

أضرار فقع الحبوب

أولاً، قد يؤدي فتح البثرة إلى دفع اجزاء منها إلى عمق الجلد، مما قد يؤدي إلى:

الالتهاب، الذي يمكن أن يسبب احمرارًا وتورمًا أسوأ من البثرة نفسها

ألم

يؤدي ضغط المسام إلى ظهور حفر تنزف وتتحول إلى قشور وقد تترك هذه البقع ندوبًا ملحوظة عند شفائها كما قد تسبب فرط تصبغ ما بعد الالتهاب.

مخاطر كبيرة لفقع الحبوب

في بعض الحالات، قد يؤدي الضغط على البثرة إلى مشاكل أكثر خطورة وقد تدخل البكتيريا الموجودة على سطح يديك أو وجهك إلى الجلد عند فتح البثرة وقد يؤدي هذا إلى التهاب جلدي يُسمى التهاب النسيج الخلوي ، والذي يتطلب علاجًا بالمضادات الحيوية.

في حالات نادرة جدًا، قد يؤدي فقع البثور في "مثلث الخطر" (المعروف أيضًا باسم "مثلث الموت") إلى حالات قد تكون مميتة ومثلث الخطر هو المنطقة المثلثة الممتدة من جسر الأنف إلى زوايا الفم.

تتصل الأوردة الموجودة تحت الجلد في هذه المنطقة مباشرةً بالدماغ، إذا دخلت البكتيريا إلى الأوعية الدموية هناك، فقد تنتشر العدوى بسرعة وتؤثر على الدماغ.

من الناحية النظرية، يمكن أن تؤدي العدوى الناجمة عن مثلث الخطر إلى:

التهاب السحايا، وهو عدوى خطيرة تصيب بطانة الدماغ والحبل الشوكي

خراج الدماغ

موت

لكن العدوى ليست المشكلة الوحيدة ويتدفق الدم بشكل مختلف قليلاً في هذه الأوردة، لذا فبينما يحاول جسمك مكافحة العدوى، قد يؤدي ذلك إلى جلطات دموية أو سكتة دماغية و يُعرف هذا الجزء من الدماغ باسم الجيب الكهفي، والمصطلح الطبي لجلطة الدم في هذه المنطقة هو تخثر الجيب الكهفي.

جلطة دماغية

تمر الأعصاب المتجهة إلى عينيك ووجهك ودماغك عبر هذه المنطقة ولذلك إذا تشكلت لديك جلطة دموية هنا، فقد تُصاب أيضًا بما يلي:

فقدان البصر

شلل عضلات الوجه أو الذراعين أو الساقين

النوبات

قد يبدو كل هذا مخيفًا ولكن الخبر المطمئن هو أن احتمالات الإصابة بعدوى قاتلة أو إعاقة دائمة نتيجة فقع بثرة على وجهك ضئيلة للغاية ومع ذلك لا ضير من محاولة تجنب فقع البثور في مثلث الخطر.